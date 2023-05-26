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Аграрии Минской области планируют заготовить почти 2,2 млн т травянистых кормов
Аграрии Минской области планируют заготовить почти 2,2 млн т травянистых кормов. Причем половина от общего объема - это силос. Так, во время первого укоса предстоит убрать более 270 тыс. га. В хозяйстве "Бобровичи" Воложинского района, например, под зеленым урожаем сейчас полторы тысячи гектаров. Это многолетние травы на пашне и луговые. Активно убирают люцерну и комбинированную смесь "Кантри". Для сохранения максимума питательных веществ скосить урожай нужно быстро и в оптимальную фазу растений. Чтобы 4 700 голов крупного рогатого скота полностью обеспечить питательным рационом, заготовить планируют более 20 тыс. т сенажа и столько же силоса.
Для сохранности кормов используют биологические консерванты. Плотность слоев - около 800 кг на кубометр. А после трамбовки яму в два слоя укроют пленкой. Заложить траншею планируют за 2-3 дня.
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