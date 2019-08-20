Вслед за зерновыми подоспел и второй хлеб. Аграрии Минской области приступили к уборке картофеля. В этом году погода была не совсем благоприятная, но, исходя из качественных сортов и надлежащего технологического подхода, рассчитывают на урожайность не хуже прошлого года. Массовая уборка начнется на следующей неделе. Пока же клубни в основном выкапывают под заказ. Небольшие объемы собирают вручную. Первые тонны урожая нового сезона отправляют на закладку в стабилизационные фонды.