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Аграрии Минской области приступили к уборке картофеля

Вслед за зерновыми подоспел и второй хлеб. Аграрии Минской области приступили к уборке картофеля. В этом году погода была не совсем благоприятная, но, исходя из качественных сортов и надлежащего технологического подхода, рассчитывают на урожайность не хуже прошлого года. Массовая уборка начнется на следующей неделе. Пока же клубни в основном выкапывают под заказ. Небольшие объемы собирают вручную. Первые тонны урожая нового сезона отправляют на закладку в стабилизационные фонды.

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