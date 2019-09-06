Аграрии Минской области заготавливают сезонные фрукты и овощи

В общей корзине капуста, морковь, свекла и картофель. Корнеплоды выкопали на 12 % площадей - под картофель в этом году отведено 10 тысяч гектаров. А остальные овощи - морковь, лук, капуста - растут на 2 тысячах гектаров. Первый урожай ранних сортов в хранилища заложили еще в июле. Сейчас основной акцент на уборку картофеля. Его предприятия планируют собрать не менее 300 тысяч тонн.



Вместе с уборкой овощей и заготовкой кукурузы на зерно аграрии начали и сев озимых. В центральном регионе зимний урожай посеяли почти на 5 % площадей. Завершить работы на полях должны в начале октября.



