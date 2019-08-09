Аграрии Минской области удерживают лидерство в уборке зерна

Общий каравай на сегодня весит 1 289 000 тонн! Убрано около 74 процентов площадей. Наибольший намолот - на юге региона.



Среди 22 районов самый большой урожай в Несвижском - почти 130 000 тонн. На втором месте - хлеборобы Слуцкого. У них сто семь тысяч. Бронзу за намолот держит Копыльский район. Здесь аграрии собрали более ста двух тысяч тонн зерна.



Что до урожайности, лидирует также Несвиж, где получают 60 центнеров с гектара. В тройке лидеров Дзержинский - здесь 49 - и Клецкий район - 48 центнеров с гектара. Средняя урожайность по области - 35 центнеров с гектара.