Аграрии Минской области удерживают лидерство в уборке зерна

Общий каравай на сегодня весит почти полтора миллиона тонн! Убрано около восьмидесяти пяти процентов площадей. Наибольший намолот - на юге региона.



Среди 22 районов самый большой урожай в Несвижском - 131 000 тонн. На втором месте - хлеборобы Слуцкого. У них более 123 000. Бронзу за намолот держит Копыльский район. Здесь аграрии собрали 117 000 тонн зерна.



Что до урожайности, лидирует также Несвиж, где получают шестьдесят центнеров с гектара. В тройке лидеров Дзержинский - здесь пятьдесят - и Клецкий район - сорок восемь центнеров с гектара. Средняя урожайность по области - 34 центнера с гектара.