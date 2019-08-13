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Аграрии Минской области удерживают лидерство в уборке зерна
Общий каравай на сегодня весит почти полтора миллиона тонн! Убрано около восьмидесяти пяти процентов площадей. Наибольший намолот - на юге региона.
Среди 22 районов самый большой урожай в Несвижском - 131 000 тонн. На втором месте - хлеборобы Слуцкого. У них более 123 000. Бронзу за намолот держит Копыльский район. Здесь аграрии собрали 117 000 тонн зерна.
Что до урожайности, лидирует также Несвиж, где получают шестьдесят центнеров с гектара. В тройке лидеров Дзержинский - здесь пятьдесят - и Клецкий район - сорок восемь центнеров с гектара. Средняя урожайность по области - 34 центнера с гектара.
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