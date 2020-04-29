Аграрии Минской области ведут активный сев сельхозкультур

Аграрии выходят на финишную прямую. Сев ранних яровых в Минской области завершен. Высокие температуры днем позволили прогреться почве для посадки картофеля. Второй хлеб уже занимает половину отведенных площадей. А почти 32 тысячи гектаров освоили сахарной свеклой. В этом году ставка на крестьянско-фермерские хозяйства, которые активно занимаются овощами: капустой, свеклой и морковью. Отметим, что агрономы пересмотрели агрокарты и увеличили территории под засухоустойчивую кукурузу. Через две недели начнется сев поздних яровых, в том числе гречихи. Поливитаминная культура займет площади втрое большие по сравнению с прошлым сезоном.



