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Аграрии Минской области завершают уборку картофеля - на хранение отправили уже более 200 тысяч тонн
Урожай овощей собирают в центральном регионе Беларуси.
Аграрии Минской области завершают уборку картофеля. На хранение отправили уже более 200 тысяч тонн второго хлеба. Продолжается в регионе и заготовка овощей. В фермерском хозяйстве "АгроЛайнПлюс" Смолевичского района, например, сейчас собирают урожай свеклы, редьки, срезают также хрустящие кочаны капусты.
Сергей Ходас, начальник производственного участка фермерского хозяйства Смолевичского района:
Всего за сезон в хозяйстве планируют заготовить около 5 тысяч тонн овощей. Свои урожайные запасы формирует и область.
Татьяна Ермак, замначальника главного управления торговли и услуг Миноблисполкома:
Витаминную продукцию в межсезонье будут поставлять в школы, детские сады, санатории. Впрочем, запасы на зиму может сделать каждый. Свежий урожай уже на прилавках магазинов и на сельскохозяйственных ярмарках. В столице и Минской области они проходят каждую неделю.
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