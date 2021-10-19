Урожай овощей собирают в центральном регионе Беларуси.

Аграрии Минской области завершают уборку картофеля. На хранение отправили уже более 200 тысяч тонн второго хлеба. Продолжается в регионе и заготовка овощей. В фермерском хозяйстве "АгроЛайнПлюс" Смолевичского района, например, сейчас собирают урожай свеклы, редьки, срезают также хрустящие кочаны капусты.

Сергей Ходас, начальник производственного участка фермерского хозяйства Смолевичского района:

Всего за сезон в хозяйстве планируют заготовить около 5 тысяч тонн овощей. Свои урожайные запасы формирует и область.

Татьяна Ермак, замначальника главного управления торговли и услуг Миноблисполкома: