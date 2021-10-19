ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Аграрии Минской области завершают уборку картофеля - на хранение отправили уже более 200 тысяч тонн

Урожай овощей собирают в центральном регионе Беларуси.

Аграрии Минской области завершают уборку картофеля. На хранение отправили уже более 200 тысяч тонн второго хлеба. Продолжается в регионе и заготовка овощей. В фермерском хозяйстве "АгроЛайнПлюс" Смолевичского района, например, сейчас собирают урожай свеклы, редьки, срезают также хрустящие кочаны капусты.

Сергей Ходас, начальник производственного участка фермерского хозяйства Смолевичского района:

Всего за сезон в хозяйстве планируют заготовить около 5 тысяч тонн овощей. Свои урожайные запасы формирует и область.

Татьяна Ермак, замначальника главного управления торговли и услуг Миноблисполкома:

Витаминную продукцию в межсезонье будут поставлять в школы, детские сады, санатории. Впрочем, запасы на зиму может сделать каждый. Свежий урожай уже на прилавках магазинов и на сельскохозяйственных ярмарках. В столице и Минской области они проходят каждую неделю.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все