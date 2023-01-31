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Аграрии мониторят состояние посеянных озимых культур - опасности для будущего урожая нет

Аграрии Минской области мониторят состояние посеянных озимых культур. Опасности для будущего урожая сейчас нет. При этом из-за контрастов погоды ситуация остается под особым контролем. Чтобы оценить растения, на заснеженных полях специалисты отбирают монолиты. В регионе такой агрометод обычно используют дважды, в этом же сезоне принято решение провести четыре проверки. В агрокомбинате "Ждановичи", например, уже взяли третью пробу - на участке с озимой пшеницей. Под наблюдением также рожь, ячмень и тритикале.

Всего под озимые зерновые в центральном регионе в этом году отвели 350 тысяч гектаров (причем около половины площадей - под пшеницей). Значительным плюсом станут и более 100 тысяч гектаров озимого рапса.

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