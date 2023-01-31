3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Аграрии мониторят состояние посеянных озимых культур - опасности для будущего урожая нет
Аграрии Минской области мониторят состояние посеянных озимых культур. Опасности для будущего урожая сейчас нет. При этом из-за контрастов погоды ситуация остается под особым контролем. Чтобы оценить растения, на заснеженных полях специалисты отбирают монолиты. В регионе такой агрометод обычно используют дважды, в этом же сезоне принято решение провести четыре проверки. В агрокомбинате "Ждановичи", например, уже взяли третью пробу - на участке с озимой пшеницей. Под наблюдением также рожь, ячмень и тритикале.
Всего под озимые зерновые в центральном регионе в этом году отвели 350 тысяч гектаров (причем около половины площадей - под пшеницей). Значительным плюсом станут и более 100 тысяч гектаров озимого рапса.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко вынес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
"Здесь собираются лидеры" - в Минске стартовал Международный молодежный форум "Диалог будущего"
Лисневский: Польша на данный момент является основным сателлитом США
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
12 ноября профессиональный праздник у специалистов Белаэронавигации
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все