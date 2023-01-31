Аграрии мониторят состояние посеянных озимых культур - опасности для будущего урожая нет

Аграрии Минской области мониторят состояние посеянных озимых культур. Опасности для будущего урожая сейчас нет. При этом из-за контрастов погоды ситуация остается под особым контролем. Чтобы оценить растения, на заснеженных полях специалисты отбирают монолиты. В регионе такой агрометод обычно используют дважды, в этом же сезоне принято решение провести четыре проверки. В агрокомбинате "Ждановичи", например, уже взяли третью пробу - на участке с озимой пшеницей. Под наблюдением также рожь, ячмень и тритикале.