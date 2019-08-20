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Аграрии почти завершили теребление долгунца
Массовые работы идут на льняных угодьях. Аграрии почти завершили теребление долгунца. Культура должна вылежаться под теплыми августовскими дождями и росами, только потом ее убирают с полей. Пока льнозаводы заняты вопросом заготовки качественной льнотресты, ученые Института льна уже закладывают основу под будущий урожай. Здесь производят семена новых высокопродуктивных сортов. Ольга Масловская продолжит льняную тему.
Светло-зеленые ленты, уходящие за горизонт. В любое время у льняного поля своя неповторимая красота. Правда, любоваться пейзажами у аграриев времени нет. Ловят погожие часы, чтобы завершить теребление долгунца. С полей Дубровенского льнозавода теребильные машины уже ушли.
Пару солнечных дней и весь лен в ленты сложат и льноводы Оршанского района.
Напоследок приберегли экспериментальное поле. Такие есть в каждой области. Сравнить отечественные и импортные сорта долгунца - распоряжение Главы государства. Результат позволит снять вопрос, чьи сорта лучше. А белорусские ученые тем временем готовы предложить аграриям новинку.
Будущей весной широкая премьера нового сорта "талер". Этим летом ученые института в промышленном масштабе размножили его семена. Уже в следующем году льноводы оценят преимущества среднеспелого сорта долгунца.
Еще "грант", "ласка", "лада", "маяк", "дукат" - семена этих сортов институт заготовил в достатке. Селекцией льна-долгунца Марина Литарная занимается девять лет. Выпускница Белорусской сельскохозяйственной академии соавтор трех новинок. Работа на экспериментальных полях завершена. Урожай ждут в лабораториях.
А льнозаводы к переработке нового урожая приступят в конце августа. На Дубровенском льнозаводе к этому времени завершат ремонт хранилищ сырья и модернизацию производственной линии.
Уже идет подбор льняных полей на будущий год. На одних и тех же гектарах чаще одного раза в шесть-семь лет северный шелк выращивать нельзя. Практика отдавать земли под стратегическую культуру по остаточному принципу ушла в прошлое.
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