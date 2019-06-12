Аграрии принимают меры, чтобы минимизировать потери из-за аномально жаркой погоды

Самые горячие новости этих летних дней преподносит погода. В Беларуси аномальная жара, и едва ли не ежедневно обновляются температурные рекорды. Накануне в Минске была побита отметка 82-летней давности. Температура поднялась выше 32 градусов. В стране объявлен оранжевый уровень опасности, а синоптики прогнозируют: аномалия сохранится и в ближайшие дни. Капризы природы хоть и с плюсом, а порой такого лета мы ждем очень долго, но палящее солнце доставляет немало забот со знаком минус. Страдают люди - медики не рекомендуют выходить на улицу в самые горячие часы, плавится асфальт - его поливают водой, но хуже всего такое жаркое солнце сказывается на посевах. Отсутствие дождей, сухие воздух и почва буквально выжигают труды аграриев. Реагировать и принимать меры нужно прямо сейчас, важно сохранить, а где нужно и восполнить посевы, чтобы к осени быть с хлебом. Ведь прошлый год выдался неурожайным. И резервы, которые были накоплены ранее, почти закончились. На это накануне наш Президент обратил особое внимание назначая руководителей местной вертикали. Сегодня ситуацию в сельском хозяйстве Глава государства детально обсудил с профильным министром и вице-премьером. Сложнее всего дела обстоят в центральной части Беларуси. Специалисты обследуют посевы, принимают меры, чтобы минимизировать потери. Важно заготовить и необходимое количество кормов, и здесь особая ставка на кукурузу.





Когда ждать дождей, как обстоят дела в полях и какие прогнозы от агроспециалистов? Все мнения в репортаже Алексея Волкова.

11 июня на краю рассвета пал рекорд, который продержался 82 года. В столице синоптики зафиксировали 32,2 градуса. Сегодня цифры повторились. В столице едва ли не кипит асфальт - плюс 50 по Цельсию, можно прямо на дороге жарить яичницу. И если пламенное солнце больших городов хоть немного перебивается кондиционером и бутылкой холодной воды, то словосочетание "летний дождь" сродни мантре для фермеров и хозяйств. Бескомпромиссная и аномальная жара приводит к тому, что из полей уносится… немалое количество посевов. К примеру, агрокомбинат "Ждановичи". Традиционно крепкий сельскохозяйственный кластер старается понизить градус накала на полях за счет грамотной работы с посевами. Причем подготавливают культуры еще осенью - научены опытом. Вносят в почву необходимые удобрения как органические, так и фосфорно-азотно-калийные. Объемы исчисляются тысячами тон. Так культуры становятся более окрепшими и менее восприимчивыми к перепадам погоды. Однако при аномальной жаре будущему урожаю все равно необходима помощь.





Белгидромет в прогнозах обходится без оптимизма - до конца недели оранжевый уровень опасности

Договориться с небесной канцелярией - дело изначально невозможное, а значит необходимо сделать все самим, чтобы выйти из во всех смыслах жарких дней с минимальными потерями. Тем более что белорусским аграриям не впервой спасать урожай вопреки строптивой погоде. На ситуацию оперативно реагирует и Глава государства и держит ее на личном контроле. Сегодня Президент заслушал доклады министра сельского хозяйства и профильного вице-премьера. Зерновые культуры - важный стратегический ресурс, и бороться за каждый колосок в поле не сверхзадача, а обязанность специалистов. Чтобы погодный плюс не создавал в кошельках аграриев минус, нужна четкая стратегия, о которой говорил накануне и Александр Лукашенко.







Вовремя досевать культуры, не дать земле пустовать - понятные, но эффективные инструменты, чтобы засуха не заставила осенью цены на хлеб закипать от жары. Тем более что есть положительный пример, когда климатические аномалии развернули под себя - виноград, бахчевые и другие фрукты прижились. Главное - не бросать своих же фермеров.

Кукуруза - важная ресурсная единица в белорусской аграрной книге

Ей посвящали песни, снимали мульфильмы, а несколько позже она стала символом эпохи хрущевских экспериментов. И хотя в советские годы кукуруза так и не стала культурой номер один, "чудесница" - важная ресурсная единица в белорусской аграрной книге. У нас царица полей не только освоилась, но и смогла выстоять против раскаленного солнца. Впрочем, на юге ситуация сложнее. В это время растение должно быть уже в половину человеческого роста. На деле лишь 10 сантиметров. Стебли и корни сгорели под палящим солнцем. Урожай с этого поля придется списать. В сельхозпредприятии "Урицкое" в Гомельском районе таких полей около 50 гектаров. И с каждой минутой потери прибавляются. Дождей не было больше месяца.



Кукуруза - крайне требовательное к почве растение

Кукуруза - крайне требовательное к почве, классу земледелия растение. Но от этого еще более полезное в хозяйстве. Предложение Президента таково: не сушить царицу полей (это дорого), а хранить в полимерных рукавах - экономия на треть. Вдобавок отправлять на животноводческие фермы, где есть огромный спрос.



