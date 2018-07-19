Аграрии продолжают уборку урожая

Каждый день к страде присоединяются новые хозяйства. На сегодня собрано семь процентов урожая. В лидерах традиционно юг страны. В Брестской области скошено 24 % площадей, в Гомельской - почти 10 %, в Гродненской - чуть более 8 %. В центральном регионе собрали около трех процентов урожая. Вышли в поля и аграрии Могилевской области. В ближайшие дни присоединятся и механизаторы Витебска.