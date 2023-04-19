Аграрии севера страны включились в посевную

Массовый сев идет на полях страны. Аграрии Витебской области традиционно позже других включаются в работу. Не все угодья еще оправились от поводка, поэтому техника сконцентрирована на более сухих, песчаных участках. Ранними зерновыми засеяно почти 20 % площадей. На полях работают шесть тысяч тракторов. Кампанию надо провести в сжатые сроки. В помощь аграриям предприятия городов отправили своих механизаторов. Прошлый сельскохозяйственный год задал высокую планку. В том числе для хлеборобов севера страны. В 2022-м Витебская область собрала 1 млн 115 тыс. т зерна. Труженики хотят повторить, а может, и превысить свой рекорд. Понимают: продовольствие - самая надежная валюта в мире. В прошлом году на экспорте сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров наша страна заработала свыше 8 млрд долларов. И это практически на четверть больше, чем в 2021-м. Одна из самых рентабельных позиций - лен. За волокном в Беларусь едут даже из Китая. Сегодня в Витебской области льносеющие агрегаты вышли в поле. Аграрии закладывают основу нового урожая, нашей продовольственной безопасности и экономической состоятельности. Поэтому мелочей здесь нет: качество семян, исправность техники, заинтересованность механизаторов. Но результат стоит того.

Выбрать поле для долгунца - та еще задача. Но потакать капризам приходится: лен - это деньги. Поэтому к севу стали готовиться еще осенью. Тогда перепахали каждую пядь земли, отведенную под эту культуру. Весеннюю кампанию начали с того, что пустили на поля культиваторы - агрономический прием по "закрытию" влаги. Потом внесли удобрения. Со дня на день в дело пойдут сеялки.



Нужно произвести два-три следа культивации - зависит от того, какая почва. После этого мы проходим агрегатом АКШ, после этого можем уже начинать посев. У меня сеялка четырехметровая точного высева. Компьютер рассчитывает, сколько ей на квадратный метр нужно положить семянок. Юрий Балашов, механизатор ОАО "Дубровенский льнозавод"



Семена свои - заготовили в минувшем сезоне. Видавших виды льноводов не перестают удивлять ученые-селекционеры. С удачной премьерой можно поздравить отечественные сорта "рубеж" и "малахит". В этом году с экспериментальных полей они переходят на промышленные гектары.



"Ласка" дает самое мягкое и нежное волокно, "дукат" - самый большой выход длинного, а "грант" - самый неприхотливый. Роман Яхимович, главный агроном ОАО "Дубровенский льнозавод"



Тысячью гектаров каждый день прирастает в Дубровенском районе хлебная нива. Сеют интенсивно. Работают 66 энергонасыщенных тракторов. Механизаторами помогли предприятия района: на время весенне-полевой кампании привлекли семь человек.



На полях "Боброво-Агро" вся палитра сельскохозяйственных культур. Выращивают лен, кукурузу, рапс, на 50 гектарах возделывают гречиху. Но их время пока не пришло. Сейчас в работе ранние зерновые.



Сев начали первыми в районе. На полях - 5 энергонасыщенных машин.



Александр Сулимов - потомственный хлебороб. В этом же хозяйстве трудился отец. Рассказывает, что работают в одну смену, осенью сделали хороший задел. Горячие обеды и ужины привозят в поле. Работай и зарабатывай!



Витебская область природой поставлена в жесткие рамки: сев здесь начинают позже, чем в других регионах страны, и чтобы вложиться в технологические сроки, работать надо быстро и слаженно. Огромно желание повторить результат прошлого года. 1 млн 115 тыс. т зерна! С такими закромами ничего не страшно.



Конечно, хорошо зарабатываем и на экспорте. Свою продукцию белорусские аграрии поставляют в более чем 100 стран мира. Поэтому к технологической дисциплине особое внимание. Об этом говорит и глава государства.



Продовольственный экспорт впервые принес выручку свыше 8 млрд долларов. Помните, мечтали о шести. И это при том, что мы же знаем, какие резервы есть еще во многих сельскохозяйственных организациях. Наведем жесточайший порядок, будем соблюдать технологическую дисциплину и регламенты - результаты будут на порядок выше. В мире население прирастает, голод охватывает все больше и больше стран. Поэтому продовольствие, без которого никто жить не может, будет главным направлением развития экономики в любой стране. Спрос за порядок в сельском хозяйстве с губернаторов и правительства бескомпромиссный. Я уже об этом им сказал. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Подкормка озимых, вспашка, сев - сейчас на полях весь комплекс работ. Аграрии Гродненской области в лидерах по севу сахарной свеклы. В регионе уже посеяно около 17 тыс. га, а это больше половины площадей. Высокие темпы - результат строгого соблюдения агрономической науки. Чем раньше семена лягут в землю, тем больший урожай они дадут.



В СПК имени Деньщикова сахарная свекла - культура стратегическая. К посеву сладкого корнеплода в хозяйстве приступили практически одновременно с ранними зерновыми культурами в конце марта. Внесли достаточное количество удобрений, идеально подготовили поля.



На сегодняшний день площадь сева 600 га, засеяно уже 72 % от площади посевной. Сев идет планово, по мере высыхания полей. Удобрения все внесены с осени, азотные - весной. Семенами мы обеспечены. Последние годы сахарная свекла имеет у нас урожайность до тысячи центнеров. Геннадий Эйсмонт, зампредседателя СПК имени Деньщикова



И это один из самых высоких показателей в стране. Продукт приносит высокую прибыль, а значит, и отношения к себе требует особого. Тракторы по полю через GPS ведут спутники, машины оснащены круиз-контролем. Механизатор Юрий Авдей подтверждает: сельское хозяйство сегодня - это сфера высоких технологий.



Вещь удобная - автопилот. Проще стало сеять, легче на глаза, на руки. Установили навигацию, помогает. Скорость для посадки сахарной свеклы должна быть 5-6 км. При такой скорости семена закрываются землей. Юрий Авдей, механизатор СПК имени Деньщикова

