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Аграрии собирают овощи. Каким будет урожай в Брестском регионе
В Беларусь со среды вернется солнечное лето. Повышаться температура воздуха будет до конца этой недели. Уже в четверг придет жара. Для уборки урожая это только плюс. Например, в Брестской области через две недели начнут собирать арбузы. Из-за солнечной погоды ягода будет еще слаще, чем обычно. А пока аграрии собирают овощи. На белорусских полях уже созрела первая морковь, капуста, свекла. Каким будет урожай в Брестском регионе - узнаем в сюжете Марии Тройнич.
Первый урожай свеклы в этом сезоне на предприятии «Берестье» удался: овощи выросли сочные, несмотря на июньскую засуху. На соседнем поле подрезают капусту.
Всего на 25 гектарах растет шесть видов овощей. Кроме свеклы и нескольких сортов капусты, еще кабачок, морковь и тыква. Работы много, поэтому агрономам помогают студотряды. Короткий инструктаж прямо в поле - и за работу.
К кабачкам подход особенный: если плод сорвать неаккуратно, он начнет быстро портиться. Кроме этого складывать овощи нужно в картонную коробку - так они лучше переносят транспортировку.
От погоды зависит даже урожай, который зреет в теплицах. Огурцы на предприятии собирают круглый год: свет и влажность настраивают с помощью компьютера. Но, несмотря на это, овощ восприимчив к переменам за окном.
Красные, желтые, оранжевые и даже фиолетовые - на одном кусте созревают около тридцати перцев. Конечно, в обычной теплице такой урожай не вырастить. От момента посадки до сбора урожая проходит семьдесят дней.
Больше всего на предприятии ждут сбора арбузов. Они созреют через две недели. По прогнозам, в этом году из-за солнечной жаркой погоды ягода будет еще слаще, чем обычно.
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