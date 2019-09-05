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Аграрии собирают урожай сахарной свеклы

Минская область начала уборку сахарной свеклы. Работе в полях, а также транспортировке нового урожая способствует и солнечная погода. Большие объемы корнеплодов сегодня поступают на Слуцкий и Городейский сахарные комбинаты. Предприятие Несвижского района выходит с продукцией и на новые рынки. Среди экспортных направлений - 15 стран, включая Грузию и Монголию. Сырье в Городею попадает из Минской, Гродненской и Могилевской областей. Здесь принимают 10 тысяч тонн ежедневно.

По словам специалистов, уровень сахара в корнеплодах в этом году выше прошлогоднего. Завершить уборку сахарной свеклы планируется к ноябрю.

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