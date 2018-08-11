Аграрии страны приближаются к 5 миллионам тонн зерна

Уже собран урожай более чем с 75 % площадей. К завершению уборочной идут Брестская, Гродненская и Минская области. Самый высокий намолот в столичном регионе - 1 миллион 200 тысяч тонн. Гродненский регион традиционно лучший по урожайности - в среднем с гектара 29,4 центнера. Витебской и Могилевской областям удалось преодолеть планку в полмиллиона тон. Зерноуборочная техника из южных регионов направлена в соседние хозяйства. И таким образом удастся ускорить темпы в выходные.