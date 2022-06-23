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Аграрии страны рассчитывают на весомые бонусы от инвестиций в сельское хозяйство
В этом году урожай в полях созревает хороший, значит, говорят аграрии, будем с хлебом! И себя обеспечим, и заработаем на продаже излишков. В непростой для мировой экономики период важно быстро сориентироваться и не упустить шанс. Это подчеркивает Президент и ставит задачу по намолоту - собрать 10 миллионов тонн зерновых и до миллиона тонн рапса. Немаловажный аспект - заготовка кормов.
Николай Скинтиян об агроинвестициях в продовольственную безопасность страны.
ОАО "Калининский" ожидает хороший урожай озимых зерновых
Не поле, а бескрайнее зеленое море, которое вскоре станет золотым! Помогли дожди - говорит Виктор Байдов. Колосья крупные, наливные – словом, идеальные. Директор сельхозпредприятия "Калининский" делает ставку на озимую пшеницу - намолот должен быть весомым.
"По прогнозам, на этот год мы планируем от 50-60 центнеров урожайности. Дожди помогают в этом году - урожай ожидается очень хороший".
Вес каравая зависит не только от погоды. Подход к выращиванию сельхозкультур комплексный. Качественные семена, своевременная обработка - в "Калининском" каждый этап на особом контроле.
Залог хорошего урожая - соблюдение технологии. Местные аграрии бережно ухаживают за зерновыми. В том числе обрабатывают фунгицидом - для растений это дополнительная защита.
Пересмотр структуры посевов приносит свои дивиденды. Под озимые в этом году в хозяйстве отвели 2200 гектаров, а общая площадь полей - около трех тысяч. В прошлом сезоне "Калининский" показал хороший результат, поэтому и сейчас рассчитывает на отдачу высокоурожайных культур. Озимая рожь оправдывает ожидания хлеборобов.
Рожь мы уже года три подряд закупаем гибридную. Она более урожайная, с большим потенциалом, который надо раскрывать. 60 центнеров - это минимум, что мы брали, но в этом году думаю, что под 70 возьмем.
Обеспечить продовольственную безопасность страны
В условиях нестабильности мировой экономики обеспечение продовольственной безопасности - задача номер один для белорусских аграриев. Об этом говорил и глава государства во время недавнего визита в Витебскую область. Современные реалии - возможность для агропромышленного комплекса максимально раскрыть свой потенциал. Когда во всем мире цены на продовольствие растут, наши сельхозпредприятия смогут не только обеспечить страну продуктами, но и укрепить белорусскую экономику. Для этого есть все условия.
Ситуация сейчас складывается такая, что нам надо кровь из носа этот и следующий год сработать хорошо в сельском хозяйстве. Потому что ваша продукция, особенно за пределами страны, стоит больших денег. Цены на продукты питания подскочили неимоверно. Поэтому надо уметь взять то, что мы должны. Для сельского хозяйства, прямо говорю, наступил такой золотой век. Сколько он продлится, никто не знает. Но я убежден, что этот и следующий годы будут нашими - тех, кто занимается сельскохозяйственным производством и производит продукты питания. Поэтому как бы ни было трудно, вы должны в эти годы взять свои деньги. Для того, чтобы поправить материальное положение, где-то с кредитами рассчитаться и дальше спокойно работать.
Брестский и Гомельский регионы - лидеры кормозаготовки
Заготовка кормов - не менее важный этап в агрокалендаре. К слову, в Гомельской и Брестской областях план по первому укосу трав полностью выполнен. Все ближе к заветной сотне процентов и центральный регион страны. В хозяйстве "Нестановичи-Агро" Логойского района техника не сбавляет темпов. На одном из полей собирают смесь из клевера и тимофеевки - трав, богатых белком. Такой сенаж пойдет на пользу молочной производительности предприятия. Стадо здесь более тысячи голов. В силосные ямы добавляют специальные консерванты, благодаря которым корма надолго сохранятся свежими и качественными.
Здесь у нас пастбище на 76 гектаров, это бобово-злаковая смесь - клевер плюс тимофеевка. Планируем только с первого укоса заготовить 11 000 тонн сенажа. Большое внимание и акцент на качество корма. В этом году также занимаемся перезалужением новых полей.
В "Калининском" также активно идет сбор питательного зеленого урожая. Большую часть сенажа закладывают в ямы, остальное в стретч-пленку. В роллы упаковывают здесь и сено. Таким образом хозяйство обеспечивает своих буренок качественным кормом.
Заготовлено на одну кормовую единицу около 6 центнеров на условную голову. По сравнению с уровнем прошлого года это на целый центнер больше.
Аграрии страны планируют получить в этом году более 9,5 млн тонн кормов. Планка по намолоту же - 10 млн тонн зерна и до миллиона тонн рапса! За этими цифрами - продовольственная безопасность белорусов и стабильная экономика.
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