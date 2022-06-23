Аграрии страны рассчитывают на весомые бонусы от инвестиций в сельское хозяйство

Ситуация сейчас складывается такая, что нам надо кровь из носа этот и следующий год сработать хорошо в сельском хозяйстве. Потому что ваша продукция, особенно за пределами страны, стоит больших денег. Цены на продукты питания подскочили неимоверно. Поэтому надо уметь взять то, что мы должны. Для сельского хозяйства, прямо говорю, наступил такой золотой век. Сколько он продлится, никто не знает. Но я убежден, что этот и следующий годы будут нашими - тех, кто занимается сельскохозяйственным производством и производит продукты питания. Поэтому как бы ни было трудно, вы должны в эти годы взять свои деньги. Для того, чтобы поправить материальное положение, где-то с кредитами рассчитаться и дальше спокойно работать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь