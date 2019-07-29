3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Аграрии страны ускоряют темпы уборочной кампании
В южных хозяйствах центрального региона с гектара убирают 81 центнер зерновых культур. Кстати, именно у Минской области самые хлебные поля. Там четверть от общего урожая. Параллельно с жатвой готовят площади под озимый сев - убирают солому, чтобы приступить к внесению минеральных удобрений, а дальше пашне. Технику задействуют по максимуму, ведь скоро начнется и третий укос трав. В том, что один день весь год кормит, убедилась Юлия Токарь.
Свою первую тысячу в этой уборочной намолотила и семья Карачун. Экипаж двух Викторов в таком слаженном тандеме работает в хозяйстве "Новая жизнь" 13-й сезон. Но сегодня с особым азартом. На погоду не пеняют, знают свое дело. Стать лучшими, конечно, непросто, но куда сложнее эту марку держать.
На счету каждый солнечный день, каждый налитый колос. За результатом стоит большая команда. Важно каждому работать не спустя рукава - земля не прощает безделье.
С каждого рейса сюда, на зерносушильный комплекс, привозят по 10-13 тонн зерна. Доводят до необходимой влажности и отправляют на хранение.
А на востоке страны активно убирают лен. В Могилевской области планируют получить 28 тысяч тонн тресты, часть сырья отправят на Оршанский льнокомбинат. Хозяйства Горецкого района в этом году увеличили площади льняных полей. Некогда начинали со скромных 150 гектаров, теперь их 2000. Уборка северного золота - процесс трудоемкий. Сейчас техника скашивает длинное волокно - самое ценное. Минимум месяц оно будет дозревать на поле. Естественным образом соломка превратится в тресту.
Параллельно во всех хозяйствах страны идет заготовка зеленых кормов. Многие уже завершили второй укос трав, готовят технику к третьему. В этом году аграриям необходимо заготовить питательных кормов впрок, чтобы восполнить запасы прошлого года.
Президент
Все
Лукашенко: США продолжат давить на Европу экономически, потому что им не нужны конкуренты
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
7 Ноября в Беларуси стал праздником новостроек и доброй традицией созидания
Невероятный спортивный накал на чемпионате по колке дров среди СМИ
БСЖ Белтелерадиокомпании и МЧС помогли убрать территорию приюта для собак "Долина трех китов"
Страны СНГ разработают проект концепции военного сотрудничества до 2030 года
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов