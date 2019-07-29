Аграрии страны ускоряют темпы уборочной кампании

В южных хозяйствах центрального региона с гектара убирают 81 центнер зерновых культур. Кстати, именно у Минской области самые хлебные поля. Там четверть от общего урожая. Параллельно с жатвой готовят площади под озимый сев - убирают солому, чтобы приступить к внесению минеральных удобрений, а дальше пашне. Технику задействуют по максимуму, ведь скоро начнется и третий укос трав. В том, что один день весь год кормит, убедилась Юлия Токарь.



Свою первую тысячу в этой уборочной намолотила и семья Карачун. Экипаж двух Викторов в таком слаженном тандеме работает в хозяйстве "Новая жизнь" 13-й сезон. Но сегодня с особым азартом. На погоду не пеняют, знают свое дело. Стать лучшими, конечно, непросто, но куда сложнее эту марку держать.

На счету каждый солнечный день, каждый налитый колос. За результатом стоит большая команда. Важно каждому работать не спустя рукава - земля не прощает безделье.

С каждого рейса сюда, на зерносушильный комплекс, привозят по 10-13 тонн зерна. Доводят до необходимой влажности и отправляют на хранение.