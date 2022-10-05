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Аграрии страны ведут заготовку кукурузы на силос и зерно, продолжается сев озимых культур
Белорусские аграрии продолжают закладывать урожай следующего года. В хозяйствах активно ведется сев озимых зерновых культур. Используют только высокопродуктивные семена, с соблюдением агрономических технологий. Параллельно идет заготовка кукурузы на зерно и силос. На хранение питательную массу закладывают в траншеи. Еще на стадии уборки добавляют консерванты и строго следят за влажностью и температурным режимом.
Из чего складывается продовольственная безопасность страны - в репортаже Юрия Карнеловича (подробности в видео).
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