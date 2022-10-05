ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Аграрии страны ведут заготовку кукурузы на силос и зерно, продолжается сев озимых культур

Белорусские аграрии продолжают закладывать урожай следующего года. В хозяйствах активно ведется сев озимых зерновых культур. Используют только высокопродуктивные семена, с соблюдением агрономических технологий. Параллельно идет заготовка кукурузы на зерно и силос. На хранение питательную массу закладывают в траншеи. Еще на стадии уборки добавляют консерванты и строго следят за влажностью и температурным режимом.

Из чего складывается продовольственная безопасность страны - в репортаже Юрия Карнеловича (подробности в видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все