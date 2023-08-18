Аграрии Толочинского района приступили к уборке картофеля и производству картофеля фри

Аграрии севера Беларуси приступили к уборке картофеля. Самые большие поля находятся в Толочинском районе. Здесь успешно освоили переработку картофеля, и теперь это дополнительная прибыль. Полуфабрикат "Картофель фри" пользуется спросом, поэтому было принято решение увеличить посевные площади. О результате с полей рассказала Марина Романовская.

Пока в полях Толочинского района картофелеуборочных машин задействовано немного. Но вот-вот завершится жатва, и аграрии в полную силу начнут убирать второй хлеб. Время пришло.

Толочинский район неспроста называют картофельным краем. Второй хлеб здесь выращивают давно и в больших объемах. В этом агросезоне посевную площадь увеличили до 1,1 тыс. га. Картофель уродил, и сейчас важно не медлить с уборкой, чтобы быть в плюсе.

На полях Толочинского консервного завода выращивают десяток сортов разной группы спелости. Они уже проверены временем и вкусом покупателей.

Техники у нас хватает, поэтому мы и увеличили площадь с таким расчетом, чтобы справиться с объемами. Люди тоже набраны под конкретную технику. Люди ходят на работу и улыбаются, ведь они знают, что получат достойную зарплату. Татьяна Капранова, главный агроном Толочинского консервного завода

Урожай оперативно доставляют в хранилище - в камерах уже находится около 500 тонн. Одновременно часть картофеля фасуют на продажу - аграрии работают под заказ с торговыми сетями. На прилавок попадают клубни только товарного вида. Температура, уровень влажности - предусмотрено все, чтобы по пути от поля до стола картофель сохранил и презентабельный вид, и вкусовые качества.

Акцент в регионе сделали на переработку урожая - здесь успешно освоили выпуск полуфабриката "Картофель фри". Раньше ресторанам приходилось его закупать за границей. Белорусский производитель составил иностранцам конкуренцию. Опыт, технологии и научный подход - отсюда и результат.

Здесь предусмотрено и импортозамещение, и экспортные направленности производства. Сегодня ситуация меняется кардинально, и мы за счет картофеля фри хотим удержать экспорт. Анатолий Анюховский, директор Толочинского консервного завода

Линия быстрого замораживания работает в три смены, ведь полуфабрикат пользуется спросом. Сейчас технологи разрабатывают новые виды продукции. С началом картофельного сезона на круглосуточный график переходит и крахмальный цех.

"Цех по производству картофеля фри включился в работу, и отходы, которые образовываются, крахмальному цеху нужно переработать. Вырабатываем тонн пять-шесть крахмала в сутки. Крахмал идет как высший сорт", - рассказала начальник цеха по производству крахмала Толочинского консервного завода Татьяна Родикова.