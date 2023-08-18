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Аграрии Толочинского района приступили к уборке картофеля и производству картофеля фри
Аграрии севера Беларуси приступили к уборке картофеля. Самые большие поля находятся в Толочинском районе. Здесь успешно освоили переработку картофеля, и теперь это дополнительная прибыль. Полуфабрикат "Картофель фри" пользуется спросом, поэтому было принято решение увеличить посевные площади. О результате с полей рассказала Марина Романовская.
Пока в полях Толочинского района картофелеуборочных машин задействовано немного. Но вот-вот завершится жатва, и аграрии в полную силу начнут убирать второй хлеб. Время пришло.
Толочинский район неспроста называют картофельным краем. Второй хлеб здесь выращивают давно и в больших объемах. В этом агросезоне посевную площадь увеличили до 1,1 тыс. га. Картофель уродил, и сейчас важно не медлить с уборкой, чтобы быть в плюсе.
На полях Толочинского консервного завода выращивают десяток сортов разной группы спелости. Они уже проверены временем и вкусом покупателей.
Техники у нас хватает, поэтому мы и увеличили площадь с таким расчетом, чтобы справиться с объемами. Люди тоже набраны под конкретную технику. Люди ходят на работу и улыбаются, ведь они знают, что получат достойную зарплату.
Урожай оперативно доставляют в хранилище - в камерах уже находится около 500 тонн. Одновременно часть картофеля фасуют на продажу - аграрии работают под заказ с торговыми сетями. На прилавок попадают клубни только товарного вида. Температура, уровень влажности - предусмотрено все, чтобы по пути от поля до стола картофель сохранил и презентабельный вид, и вкусовые качества.
Акцент в регионе сделали на переработку урожая - здесь успешно освоили выпуск полуфабриката "Картофель фри". Раньше ресторанам приходилось его закупать за границей. Белорусский производитель составил иностранцам конкуренцию. Опыт, технологии и научный подход - отсюда и результат.
Здесь предусмотрено и импортозамещение, и экспортные направленности производства. Сегодня ситуация меняется кардинально, и мы за счет картофеля фри хотим удержать экспорт.
Линия быстрого замораживания работает в три смены, ведь полуфабрикат пользуется спросом. Сейчас технологи разрабатывают новые виды продукции. С началом картофельного сезона на круглосуточный график переходит и крахмальный цех.
"Цех по производству картофеля фри включился в работу, и отходы, которые образовываются, крахмальному цеху нужно переработать. Вырабатываем тонн пять-шесть крахмала в сутки. Крахмал идет как высший сорт", - рассказала начальник цеха по производству крахмала Толочинского консервного завода Татьяна Родикова.
Сейчас на полях собирают около 400 ц/га. И это далеко не предел, говорят аграрии, урожай будет расти, более поздние сорта еще добирают. А значит, белорусы будут и с хлебом, и с картофелем.
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