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Аграрии убрали около 75 % кукурузных полей - темпы выше прошлогодних
Более миллиона 200 тысяч тонн янтарного зерна заготовили аграрии Беларуси. Убрано около 75 % кукурузных полей - темпы выше прошлогодних. Радует и урожайность фуражной культуры: питательные початки как раз обеспечат хорошую кормовую базу. К слову, всего под кукурузу отвели свыше миллиона 150 тысяч гектаров. Убрать все нужно до 7 ноября. Впрочем, многие районы уже на финишной.
Убирают в Несвижском районе и сахарную свеклу. Под сладким корнеплодом почти 3,5 тыс. гектаров. С одного в среднем собирают 55 тонн.
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