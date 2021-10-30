Аграрии убрали около 75 % кукурузных полей - темпы выше прошлогодних

Более миллиона 200 тысяч тонн янтарного зерна заготовили аграрии Беларуси. Убрано около 75 % кукурузных полей - темпы выше прошлогодних. Радует и урожайность фуражной культуры: питательные початки как раз обеспечат хорошую кормовую базу. К слову, всего под кукурузу отвели свыше миллиона 150 тысяч гектаров. Убрать все нужно до 7 ноября. Впрочем, многие районы уже на финишной.



Убирают в Несвижском районе и сахарную свеклу. Под сладким корнеплодом почти 3,5 тыс. гектаров. С одного в среднем собирают 55 тонн.