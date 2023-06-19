Аграрии Гомельской области завершают первый укос трав

Сельхозорганизации Беларуси массово заготавливают зеленые корма. Некоторые хозяйства Гомельской области уже завершили первый укос трав. Вот-вот начнется второй.

Погода в этом году корректирует агростратегию: сначала из-за переувлажнения почв техника вышла в поля позже обычного, сейчас же засушливые дни замедляют рост и развитие растений. Несмотря на это, аграрии на юге страны рассчитывают на весомый зеленый урожай. Про технологии заготовки кормов как инвестицию в большое молоко рассказалаНаталья Игнатенко.

Семь тысяч гектаров сельхозугодий, четыре молочно-товарных фермы, поголовье - более пяти тысяч. Хозяйство "Калининский" в Добрушском районе - одно из крупнейших. Специализируется на производстве мяса и молока. Одна корова в год дает 6 тыс. литров. Прибавка напрямую зависит от рациона, основа которого и закладывается в поле.





Своевременно и качественно надо убрать корма. Темпов мы не сбавляем. От того, как сработаем сегодня, будут зависеть удои молока. Геннадий Добшиков, механизатор ОАО "Калининский"

К заготовке кормов - внимание особое. Технологию соблюдают на всех этапах. Механизаторы хозяйства на зеленой жатве работают с максимальной отдачей.

Под первый укос в "Калининском" отведено 1,4 тыс. га зеленых полей. Травы убирают поэтапно. В первую очередь скашивают богатые протеином клевер и ежу, затем - очередь тимофеевки и люцерны.

Зеленый микс из клевера и скороспелой злаковой ежи будет хорошим подспорьем в рационе для 5,5 тыс. буренок в хозяйстве "Калининский". Чтобы сохранить все питательные вещества, свежескошенную траву приправляют консервантами и закладывают на хранение.

Для сохранности зеленого урожая используют биологические консерванты. Измельченную массу утрамбовывают и надежно закрывают в сенажные траншеи, там корм остается свежим долгое время. Подвяленные травы из злаково-бобовой смеси упаковывают в рулоны из полимерной пленки. Все это "гастрономическое разнообразие" позволит создать 1,5-годовой запас сбалансированного рациона.

Законсервированный корм завернули в пленку без кислорода. Так он может год храниться без вопросов. В животноводстве мы деньги получаем каждый день. И все зависит от того, как будем кормить животных. Год на год не приходится. А когда чуть-чуть недобор, то прошлогодний кормвсегда помогает. Виктор Байдов, директор ОАО "Калининский"

Рассчитывают в хозяйстве и на рапс - жмых после выжимки масла также пойдет на корм животным. Масличную культуру сельхозпредприятие выращивало и раньше, в этом году впервые попробовали гибрид. Планируют собрать до 40 ц с гектара. Через пару недель можно приступать к уборке. Уже сейчас видно, что урожай будет!