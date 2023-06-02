Аграрии Витебщины заготавливают зеленые корма

Аграрии Витебской области продолжают укос трав. В этом году необходимо заготовить 900 тонн сена, 17 тысяч тонн сенажа и 22 тысячи тонн силоса. На угодьях Бешенковичского района - красочное полосатое поле. И это не эстетический прием. На 70 гектарах аграрии проводят эксперимент. Травяной коктейль из желтой сурепицы и зеленой ржи готовится прямо в поле. Для коров двойная польза: сахар и белок. Результат уже оценили.