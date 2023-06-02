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Аграрии Витебщины заготавливают зеленые корма

Аграрии Витебской области продолжают укос трав. В этом году необходимо заготовить 900 тонн сена, 17 тысяч тонн сенажа и 22 тысячи тонн силоса. На угодьях Бешенковичского района - красочное полосатое поле. И это не эстетический прием. На 70 гектарах аграрии проводят эксперимент. Травяной коктейль из желтой сурепицы и зеленой ржи готовится прямо в поле. Для коров двойная польза: сахар и белок. Результат уже оценили.

Заложили это урочище кулисных посевов озимой ржи и озимой сурепицы. Урожайность здесь порядка 75-80 центнеров зеленой массы с гектара. Данную смесь применяем в кормлении на двух молочно-товарных комплексах. Значительно ощутили спустя три-четыре дня кормления увеличение производства молока на 15-17 процентов.
Александр Баранок, директор ЗАО "АСБ-Агро Новатор"

Майская косовица - лишь пролог большой зеленой кампании. Свежесобранная травяная масса сразу попадает в рацион буренок. На очереди - закладка в сенажные траншеи и стрейч-пленку.

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