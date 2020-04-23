Аграрии Витебского региона приступили к севу льна-долгунца

В Беларуси стартовал льняной сезон. Переждав ночные заморозки, приступили к севу долгунца и аграрии Витебского региона. Самые большие площади здесь возделывает Дубровенский льнозавод. Большую часть отдают под сорта белорусской селекции. Есть и новинки: "рубин" и "талер" - премьеры этого сезона. Задача - размножить и выращивать в промышленных масштабах.



Ольга Масловская - о премудростях льняного поля. Рассказ об истории долгунца на Дубровенщине директор местного льнозавода начинает в отреставрированном здании Днепровской мануфактуры. В начале века здесь находилась одна из крупнейших текстильных фабрик Российской империи. Правда, специализация была другой: здесь перерабатывали хлопок. Но традиции крепкого производства остались. Дубровенский льнозавод первым в регионе модернизировал линии переработки льнотресты. Первым попробовал импортные сорта долгунца, первым апробирует новинки от института льна.







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Сырьевая зона Дубровенского льнозавода - 2800 га

Сырьевая зона - почти три тысячи гектаров. До начала сева по полям прошли культиваторы - агрономический прием по "закрытию" в почве необходимой льну влаги. Бункеры сеялок наполнили еще в первой декаде апреля, но вернувшиеся холода вынудили притормозить. Лен любит комфорт, и заморозки на почве - не для него. Дождавшись тепла, механизаторы вышли в поле. Засеяна треть площадей.

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Лен высаживают на одном поле не чаще, чем раз в 7 лет