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Аграрии завершают уборку овощей с полей

Заготовка капусты, свеклы, кукурузы, моркови, лука - на финише. К 7 ноября все хозяйства Центрального региона должны успеть собрать урожай. А он, кстати, по некоторым культурам выдался особенно удачный. Например, капуста, несмотря на засушливое лето, в этом году уродила. Так, на полях Минского района средняя урожайность капусты - около 400 центнеров с гектара.

На 100 % в Минской области убран каротофель с полей в 8 тысяч гектаров. Урожайность немного меньше, чем в прошлом году - около 270 центнеров.

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