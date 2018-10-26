Аграрии завершают уборку овощей с полей

Заготовка капусты, свеклы, кукурузы, моркови, лука - на финише. К 7 ноября все хозяйства Центрального региона должны успеть собрать урожай. А он, кстати, по некоторым культурам выдался особенно удачный. Например, капуста, несмотря на засушливое лето, в этом году уродила. Так, на полях Минского района средняя урожайность капусты - около 400 центнеров с гектара.