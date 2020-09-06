Аграриям осталось убрать менее 4% площадей

Белорусские аграрии намолотили почти 8 миллионов тонн зерна. Осталось убрать менее 4% площадей. На финишной прямой Брестская, Гродненская и Минская области - у них скошено 99% . Самый высокий урожай в столичном регионе - намолочено 1 миллион 993 тысячи тонн зерна. Средняя урожайность по стране - 37 центнеров с гектара. Продолжается уборка гречихи и проса, а также ярового рапса.