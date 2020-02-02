Аграрный эксперимент в Витебской области. Как налажена трудовая цепочка

На аграрный эксперимент Витебская область решилась 4 года назад. В регионе появились 4 интеграционные структуры: Полоцкая, Оршанская, Глубокская и Витебская. Во главе сильное предприятие - переработчик сельхозпродукции, а под крылом производители зерна, молока и мяса.



Так, например, Витебскую возглавил областной мясокомбинат. Сегодня с его поддержкой и под контролем 20 филиалов из семи районов. А это 8 тысяч работников. Чтобы узнать, как налажена трудовая цепочка, наши корреспонденты проехались по хозяйствам.



Рассказывает Светлана Лукьянюк.





Лепельский район. "Заозерье"

Это Лепельский район. "Заозерье" на глазах тех, кто работает здесь не первый год, преобразилось. Новая техника: почву обрабатывать проще, быстрее, со всем управляются в срок. Никаких промедлений с заготовкой кормов и посевной, к ней уже готовятся.

Для хранения кормов построили 10 современных сенажно-силосных траншей. Теперь подсчитывают привесы. В этом году перестроят и старую товарную ферму: молочный блок, бытовые помещения и территорию вокруг.

Приходит и молодежь. Средний возраст 45. А главному ветврачу и вовсе 20. Рабочий день у Виталия Живетова начинается в 7 утра. Бывает, что и без выходных. Но главное - заработать можно, есть дом от хозяйства. Ведь у молодого специалиста уже жена и ребенок.

Виталий Живетов, главный ветврач сельскохозяйственного производственного филиала "Заозерье" ОАО "Витебский мясокомбинат":

"Мне кажется, в этих интеграционных структурах, кроме экономической задачи, есть еще и социальная: чтоб задержать молодежь здесь, в селе, чтобы дать им работу, чтобы сохранить производство".

На головном предприятии Витебском мясокомбинате - в подмогу филиалам есть и мехотряд. 250 машин, тракторов и косилок, сотня механизаторов. Помогают своим хозяйствам.

Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома:

"Отличительная черта создаваемых сырьевых зон в том, что перерабатывающее предприятие должно не только рассчитываться за сырье, поставленное из сельхозорганизации, но и переместить часть добавленной стоимости, которую получает, в развитие данной сельхозорганизации".

Получается, что живых денег, на которые можно обновиться, у хозяйств станет больше. А это увеличит производительность и прибыль, от которой выиграет и переработка, и ферма. Результаты уже видны на деле.

Бешенковичский район, ферма "Луг" сельхозфилиала "Свитино"

12 лет здесь среди кустов и болота простаивал недостроенный коровник. Сегодня это современный комплекс.

Молоко принимает Лепельский молочно-консервный комбинат. В сутки готов переработать до 500 тон на сухие сливки, обезжиренное и сухое цельное молоко, а также кефир, творог, йогурты, мороженое.

Чтобы загрузить эти мощности по полной, будут увеличивать и поголовье. За 3 года наполовину. Сейчас во всех сельхозорганизациях Витебской структуры 22 тысячи коров.

Племенное хозяйство "Липовцы"

Это самый крупный комплекс в Витебской интеграционной структуре. 15 лет назад занялись разведением герефордской породы коров. Головное предприятие готово всегда проконсультировать и помочь с кормами.

Витебский мясокомбинат сегодня работает в три смены

В сутки перерабатывают 30 тонн свинины, более 20 - говядины. Недавно добавилась индейка (в структуру холдинга вошла птицефабрика). Главный технолог Наталья Сандульская 30 лет следит за качеством. Были времена, когда приходилось экономить на мясе в колбасе из-за дефицита сырья, добавляли крупы и горох. А сейчас при большой конкуренции на рынке покупателя можно привлечь только натуральными продуктами.

На Витебском мясокомбинате говорят прямо: да, роль рулевого сначала была затратной, много вложено в модернизацию хозяйств, их несколько десятков. Но и отдача есть: специалисты на селе не разбегаются, увидев перспективы. Есть и сырье, растет ассортимент. Отстающие подтягиваются за сильными.