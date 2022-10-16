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Агрокомбинат "Дзержинский" будет выпускать большой ассортимент продукции из мяса индейки
Крупнейший среди актуальных проектов АПК Минской области. В Копыльском районе готовится к запуску новое предприятие по производству мяса индейки. Его реализует агрокомбинат "Дзержинский". Уже сегодня полностью построено 5 из 21 птичника (каждый на 28 тысяч голов). А в цеху переработки монтируют оборудования. У нового проекта две задачи: обеспечить качественным мясом внутренний рынок, а также производить продукцию на экспорт.
В целом она более требовательна к кормовой базе. У индейки корма должны быть обогащены протеином, витаминной группой. До 120 дней происходит ее выращивание. Само мясо более диетическое, потому что кормится она только натуральными ингредиентами. До конца годы мы произведет порядка 150 тонн мяса индейки. А в дальнейшем увеличится объем до 6.000 тонн мяса в год, а в перспективе и до 21.000 тонн в год.
Для изучения потребительского спроса агрокомбинат выпустил пилотную партию переработки индюшатины. Всего же "Дзержинский" разработал для производства ассортимент из полусотни наименований продукции из мяса индейки под оригинальными брендами.
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