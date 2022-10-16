Агрокомбинат "Дзержинский" будет выпускать большой ассортимент продукции из мяса индейки

В целом она более требовательна к кормовой базе. У индейки корма должны быть обогащены протеином, витаминной группой. До 120 дней происходит ее выращивание. Само мясо более диетическое, потому что кормится она только натуральными ингредиентами. До конца годы мы произведет порядка 150 тонн мяса индейки. А в дальнейшем увеличится объем до 6.000 тонн мяса в год, а в перспективе и до 21.000 тонн в год.

Олег Логвинов, заместитель гендиректора агрокомбината "Дзержинский"