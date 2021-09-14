Агрокомбинат "Снов": о слагаемых успеха бренда "Сделано в Беларуси"

Когда ценится высокое качество и широкий ассортимент. Экспорт белорусского продовольствия с начала года превысил 4 миллиарда долларов. География поставок - почти 100 стран мира. Рост продаж более чем на треть показывают Китай и Африка.

К диверсификации экспорта стремятся как целые регионы, так и отдельные предприятия АПК. К примеру, среди новых клиентов агрокомбината "Снов" - Узбекистан. О слагаемых успеха бренда "Сделано в Беларуси" - из Несвижского района Алексей Кондратенко.





Сутки работы - и накормить можно целый город! Цеха агрокомбината "Снов" выпускают в день 35 тонн мясной продукции и 20 тысяч банок консервов. Тушенка, колбасы, сосиски, рулеты - всего более 350 видов. Из них большая часть - традиционные продукты, плюс эксклюзив. Есть и еще один неизменный бонус для потребителей - натуральность.

У нас бывают продукты с черносливом, орехами, маслом, сыром. Причем это все не вкусовые добавки, а натуральные ингредиенты, которые мы добавляем в свою продукцию. Дмитрий Аверин, замначальника мясоперерабатывающего производства СПК "Агрокомбинат "Снов"

Агролизинг для обновления парка сельхозтехники

В агрокомбинате "Снов" одними из первых в стране наладили замкнутый цикл производства: от поля до прилавка магазина. Урожай зерновых этого сезона - 40 тысяч тонн - позволит стабильно выпускать комбикорма, а значит и обеспечит привесы и надои мясомолочной отрасли. Большая роль и у механизации: без надежной техники в полях не справиться. Обновлять парк машин помогает и агролизинг от Белагропромбанка.

Закупаем отечественную технику: зерноуборочные комбайны, Амкодор, МТЗ, МАЗ. Поддержка очень большая, потому что техника новая, не ломается, и на ней приятно работать. Виктор Винник, главный инженер СПК "Агрокомбинат "Снов"





Вот уже 30 лет Белагропромбанк работает с тысячами предприятий по всей стране, поддерживая реальный сектор экономики. Его кредитно-финансовые инструменты помогают развиваться малому и среднему бизнесу. Взять, к примеру, льготные кредиты на закупку удобрений и топлива, а также строительства жилья. Удобство сотрудничества с Белагропромбанком оценили и аграрии Несвижского района.

Вот такие комфортабельные дома агрокомбинат сегодня строит для своих сотрудников. Квартиры с полной отделкой под ключ. Только за последние годы новоселами в агрокомбинате "Снов" стали 88 семей.





Большим таким делом для аграрного сектора страны является возможность строить на селе для наших тружеников жилье. Благодаря сотрудничеству с Белагропромбанком, мы берем на 40 лет под 3 % кредит и строим жилье - это очень важно для молодежи. Имея жилье в деревне и имея хорошую зарплату, у нас нет проблем с трудовыми ресурсами. Николай Радоман, председатель правления СПК "Агрокомбинат "Снов"