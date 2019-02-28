АПК Беларуси в ближайшие два года увеличит экспорт продукции до 6 миллиардов долларов

Как отметили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, один из ключевых секторов - мясо-молочная отрасль. Здесь АПК Минской области прирастает в том числе и благодаря реализации новых инвестпроектов. Агрокомбинат "Дзержинский" инвестирует свою прибыль, а также кредитные ресурсы для возведения новых цехов, логистического центра и птичников.