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Агросезон-2024 стартовал! Хозяйства Брестской области выборочно приступили к севу овса
О работе в полях, все же весна на календаре. Аграрии Брестской области начали выборочно сеять овес. Локальный сев идет и в Минской области. Агроэстафету открыли многолетние травы. Вместе с этим хозяйства страны вносят удобрения и перепахивают почву. О начале агросезона-2024 и видах на будущий урожай - репортаж Анны Буйкевич.
Аграрии Брестчины открыли яровую эстафету
Стаж Ивана Виловчика в сельском хозяйстве приближается к 40-летнему рубежу. Сначала работал шофером. Теперь же трудится на тракторе. Это его 18-я посевная. А потому всю технологию данного процесса изучил досконально.
В хозяйстве "Любань" подчеркивают, что так рано посевная кампания у них еще не начиналась. Поспособствовала погода. Стартовали с овса. Под него здесь отведено 150 гектаров. Затем приступят к севу ячменя.
Семян достаточно, подготовились заранее
Семян достаточно, подготовились заранее. Часть закупили, часть обеспечили самостоятельно. Всего на предприятии выращивают около 10 культур.
В этом году снова рассчитывают на хороший урожай. Нынешние озимые взошли неплохо.
Рапс в этом году тоже удался. Тоже мы закупили семена. Гибриды у нас в основном все. Внесли достаточно по технологии удобрения, микроудобрения. И я надеюсь, мы получим где-то 30 ц/га.
Вся площадь сельхозугодий в "Любани" - более 5 тысяч гектаров. Под рапс отвели 280.
Техника к новому агросезону подготовлена
Техника, как и требуется, подготовлена. Почти вся уже вышла в поле. Помимо сева, аграрии также подкармливают озимые культуры, многолетние травы, вносят удобрения.
Подготовку техники - колесных тракторов, посевных и почвообрабатывающих агрегатов - начали еще с декабря. Механизаторы и слесаря отнеслись к этому очень ответственно. Всего имеется 30 колесных тракторов, из них 5 - энергонасыщенных.
Азотные подкормки озимых
Локальный сев уже идет и в полях Минской области. Агроэстафету открыли многолетние травы. Вместе с этим во всех районах вносят органические удобрения, известкуют почву. Подкармливают и зеленые всходы. В хозяйстве "Щепичи-Агро", например, опрыскиватели вышли раньше обычного. Азотом напитывают посевы озимой пшеницы, это связано с более поздними сроками сева. Чтобы поддержать рост и правильное развитие зерновых, вносят по 60 килограммов действующего вещества. Ожидают от зерновых в этом сезоне не менее 80 центнеров с гектара.
После зимы растения испытывают недостаток питания, если подкормить, то меньше болезней, растения идут в рост, говорит агроном СУП "Щепичи-агро" Александр Лебедев.
Минеральные удобрения вносят в два этапа, затем химпрополка. Завершить "уходовый комплекс" при хорошей погоде планируют за 10 дней. Всего в хозяйстве Клецкого района только под озимыми культурами почти 2 тысячи гектаров. Полторы тысячи еще предстоит засеять во время "яровой эстафеты".
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