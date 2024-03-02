Агросезон-2024 стартовал! Хозяйства Брестской области выборочно приступили к севу овса

О работе в полях, все же весна на календаре. Аграрии Брестской области начали выборочно сеять овес. Локальный сев идет и в Минской области. Агроэстафету открыли многолетние травы. Вместе с этим хозяйства страны вносят удобрения и перепахивают почву. О начале агросезона-2024 и видах на будущий урожай - репортаж Анны Буйкевич.

Аграрии Брестчины открыли яровую эстафету

Стаж Ивана Виловчика в сельском хозяйстве приближается к 40-летнему рубежу. Сначала работал шофером. Теперь же трудится на тракторе. Это его 18-я посевная. А потому всю технологию данного процесса изучил досконально.

В хозяйстве "Любань" подчеркивают, что так рано посевная кампания у них еще не начиналась. Поспособствовала погода. Стартовали с овса. Под него здесь отведено 150 гектаров. Затем приступят к севу ячменя.

Семян достаточно, подготовились заранее

Семян достаточно, подготовились заранее. Часть закупили, часть обеспечили самостоятельно. Всего на предприятии выращивают около 10 культур.

В этом году снова рассчитывают на хороший урожай. Нынешние озимые взошли неплохо.

Рапс в этом году тоже удался. Тоже мы закупили семена. Гибриды у нас в основном все. Внесли достаточно по технологии удобрения, микроудобрения. И я надеюсь, мы получим где-то 30 ц/га. Сергей Гугнюк, и. о. главного агронома ОАО "Любань"

Вся площадь сельхозугодий в "Любани" - более 5 тысяч гектаров. Под рапс отвели 280.

Техника к новому агросезону подготовлена

Техника, как и требуется, подготовлена. Почти вся уже вышла в поле. Помимо сева, аграрии также подкармливают озимые культуры, многолетние травы, вносят удобрения.

Подготовку техники - колесных тракторов, посевных и почвообрабатывающих агрегатов - начали еще с декабря. Механизаторы и слесаря отнеслись к этому очень ответственно. Всего имеется 30 колесных тракторов, из них 5 - энергонасыщенных. Сергей Столбов, главный инженер ОАО "Любань"

Азотные подкормки озимых

Локальный сев уже идет и в полях Минской области. Агроэстафету открыли многолетние травы. Вместе с этим во всех районах вносят органические удобрения, известкуют почву. Подкармливают и зеленые всходы. В хозяйстве "Щепичи-Агро", например, опрыскиватели вышли раньше обычного. Азотом напитывают посевы озимой пшеницы, это связано с более поздними сроками сева. Чтобы поддержать рост и правильное развитие зерновых, вносят по 60 килограммов действующего вещества. Ожидают от зерновых в этом сезоне не менее 80 центнеров с гектара.

После зимы растения испытывают недостаток питания, если подкормить, то меньше болезней, растения идут в рост, говорит агроном СУП "Щепичи-агро" Александр Лебедев.