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Аккумуляторный завод вблизи Бреста должны открыть в сентябре
Проект включен в госпрограмму инновационного развития страны. Проектная мощность - порядка 2 миллионов аккумуляторов в год. Появление предприятия, где предусмотрена работа со свинцом и тяжелыми металлами, беспокоит местных жителей. Люди даже собрали около 40 тысяч подписей против строительства завода. Экологи, санитарная служба и Госстройнадзор проект считают безопасным. Он прошел все разрешающие экспертизы. И сегодня состоялся брифинг, на котором компетентные специалисты пояснили, как будет вестись экологический контроль за деятельностью предприятия. На встречу также пришла инициативная группа жителей города.
Специалисты уверяют, что в результате работы завода выбросы свинца не должны превысить 3,5 кг в год. Также экологи будут вести постоянный мониторинг за фоновым содержанием тяжелых металлов в почве, растениях и воздухе. В этом списке не только свинец, а также цинк, медь и кадмий.
Информация по результатам исследований будет находиться в открытом доступе, чтобы жители города были в курсе экологической ситуации на заводе. Также в ближайшее время планируется организовать встречу властей, руководства аккумуляторного завода с жителями Бреста.
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