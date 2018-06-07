Аккумуляторный завод вблизи Бреста должны открыть в сентябре

Проект включен в госпрограмму инновационного развития страны. Проектная мощность - порядка 2 миллионов аккумуляторов в год. Появление предприятия, где предусмотрена работа со свинцом и тяжелыми металлами, беспокоит местных жителей. Люди даже собрали около 40 тысяч подписей против строительства завода. Экологи, санитарная служба и Госстройнадзор проект считают безопасным. Он прошел все разрешающие экспертизы. И сегодня состоялся брифинг, на котором компетентные специалисты пояснили, как будет вестись экологический контроль за деятельностью предприятия. На встречу также пришла инициативная группа жителей города.

Специалисты уверяют, что в результате работы завода выбросы свинца не должны превысить 3,5 кг в год. Также экологи будут вести постоянный мониторинг за фоновым содержанием тяжелых металлов в почве, растениях и воздухе. В этом списке не только свинец, а также цинк, медь и кадмий.