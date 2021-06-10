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Акт приемки в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС подписан сегодня
Сегодня подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС. До этого специалисты проверяли готовность технологических систем и оборудования к освоению тепловой и электрической мощности, провели все необходимые испытания как в работе АЭС, так и персонала. Сегодня блок работает на номинальном уровне мощности реакторной установки. С момента его включения в объединенную энергосистему выработано почти три миллиарда киловатт-часов электроэнергии.
На втором энергоблоке БелАЭС успешно завершились гидроиспытания первого и второго контуров. Физический пуск этого энергоблока намечен на осень.
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