Активизация и укрепление регионального сотрудничества с Омском и Псковом. Президент встретился с российскими губернаторами

Беларусь и Россия активизируют региональное сотрудничество. Такой была договоренность президентов - Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Сегодня встречи сразу с двумя главами российских регионов провел белорусский лидер. Губернаторы вместе с делегациями из различных областей приехали в Минск на Форум регионов. С руководителем Псковской области шла речь о том, в каких сферах можно прибавить. На общем товарообороте сказывается негатив пандемии. Закупки транспорта, поставки продовольствия, взаимодействие в образовании - это далеко не полный перечень перспективных сфер.





Президенты Беларуси и России договорились активизировать сотрудничество регионов

Делегация Пскова в Беларуси уже несколько дней. Что интересно, псковичам, прежде всего. Помимо поставок пассажирского транспорта, это также белорусский опыт в АПК. Они побывали в агрогородке Мазолово. По такому примеру и сами хотят выстраивать жизнь на селе. Плюс к этому - интересы регионов сходятся в сфере строительства. Белорусские генподрядчики уже принимали участие в возведении самой крупной псковской школы. Что касается образовательной сферы, то Беларусь поможет подготовить медкадры для этого российского региона.

Беларусь будет готовить медицинские кадры для Псковской области

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области России:

"Между Псковским государственным университетом и тремя вузами Беларуси подписано соглашение о сотрудничестве и стратегическом партнерстве. Основным направлением в этой работе мы для себя определили подготовку медицинских кадров в белорусских вузах, потому что у нас, к сожалению, сегодня дефицит - почти 50 %, а у вас хорошая база. Мы бы посотрудничали".



С не меньшей энергией Беларусь готова работать и с Омской областью. Учитывая потенциал региона - Омск крупный промышленный центр Сибири - экономический результат может быть более весомым.

А. Лукашенко видит потенциал для увеличения товарооборота с Омской областью России до $100 млн