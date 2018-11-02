Активизировать двустороннее сотрудничество договорились Беларусь и Узбекистан

Сегодня в Астане, где проходит заседание Совета глав правительств СНГ, премьер-министры Сергей Румас и Абдулла Арипов подписали дорожную карту. Она предусматривает поставку в Узбекистан МАЗов на 2 миллиона долларов, тракторов МТЗ на 5 миллионов. Принять участие в тендерах на поставку своей техники планирует и БелАЗ. А в Минске может появиться торговый дом или магазин узбекских товаров.