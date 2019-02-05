3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Активную подготовку к началу весенне-полевых работ ведут аграрии Минской области
Несмотря на то, что за окном снег и минусовая температура, активную подготовку к началу весенне-полевых работ уже ведут аграрии Минской области. Как только снежный покров сойдет с полей, обрабатывать землю начнут во всех хозяйствах. Сначала надо подкормить озимые, зерновые, рапс, многолетние травы.
Ведется подготовка техники к началу полевых работ. Она должна быть готова на 100 %. В этом помогут 100 новых энергонасыщенных тракторов, а также 100 плугов. Закупается и новая техника для выращиванияльна.
Президент
Все
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
Как ремонтируют путепровод на ул. Ваупшасова в Минске и когда будет сдан объект
Стартовал 14-й сезон молодежного проекта "100 идей для Беларуси"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов