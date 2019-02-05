Активную подготовку к началу весенне-полевых работ ведут аграрии Минской области

Несмотря на то, что за окном снег и минусовая температура, активную подготовку к началу весенне-полевых работ уже ведут аграрии Минской области. Как только снежный покров сойдет с полей, обрабатывать землю начнут во всех хозяйствах. Сначала надо подкормить озимые, зерновые, рапс, многолетние травы.