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Активную подготовку к началу весенне-полевых работ ведут аграрии Минской области

Несмотря на то, что за окном снег и минусовая температура, активную подготовку к началу весенне-полевых работ уже ведут аграрии Минской области. Как только снежный покров сойдет с полей, обрабатывать землю начнут во всех хозяйствах. Сначала надо подкормить озимые, зерновые, рапс, многолетние травы.

Ведется подготовка техники к началу полевых работ. Она должна быть готова на 100 %. В этом помогут 100 новых энергонасыщенных тракторов, а также 100 плугов. Закупается и новая техника для выращиванияльна.

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