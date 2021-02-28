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Акцент на биотопливо. Больше торфа станут использовать в жилищно-коммунальной и цементной отраслях

В Беларуси станут использовать больше торфа в жилищно-коммунальной и цементной отраслях. Соответствующую программу на ближайшую пятилетку приняло Минэнерго. Акцент - на модернизацию основных производственных фондов, внедрение новых технологий и оборудования, расширение сырьевой базы и увеличение объемов продукции. Среди основных направлений - перевод котельных с газа на торф: такие проекты уже реализовываются, есть и новые наработки, а также применение биотоплива на производствах цемента.

Торф - энергетическое богатство белорусских земель


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Задача на пятилетку - вовлечь в топливный баланс страны 3,3 млн тонн торфа

Ежегодно в Беларуси добывается около 2 миллионов тонн торфа. Из него производится более миллиона тонн готовой продукции, 80% которой потребляется внутри страны. Задача на пятилетку - использовать порядка 3 миллионов тонн условного топлива.

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