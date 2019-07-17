3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Акцент на развитие делового сотрудничества, подписание контрактов. VI Форум регионов Беларуси и России
Сегодняшние мероприятия форума посвящены деловому сотрудничеству. В Таврическом дворце Санкт-Петербурга собрались экономисты, руководители предприятий, бизнесмены и парламентарии. Среди заявлений - создание союзной Госкорпорации поможет Беларуси и России выйти с совместными проектами на рынки третьих стран. Буквально через полчаса в рамках форума состоится заседание деловых советов. Участники поднимут вопросы равноправного доступа субъектов к рынкам и госзакупкам, рассмотрят детали технического регулирования и выход с совместными проектами на рынки третьих стран. В частности это касается белорусской машиностроительной продукции, где много российских комплектующих.
Повестка Форума регионов была в центре внимания руководителей верхних палат парламентов. Как отметил спикер Совета Республики Михаил Мясникович, в форуме участвуют большие группы, представляющие интересы правительств. Они будут рассматривать вопросы, которые касаются в первую очередь "наполнения Союзного договора через обновленную актуализированную программу действий". Беларусь и Россия фактически сблизили во многом позиции. Так же в рамках форума запланировано подписание соглашений о торгово-экономическом, научном и культурном сотрудничестве Беларуси с Саратовской и Смоленской областями России и с Ингушетией. А также между компанией "БелАЗ" и Санкт-Петербургским горным университетом.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
История печальных судеб белки Арахис и енота Фреда: кто и зачем усыпил знаменитых животных
Наследие Дональда Трампа, или Что ему досталось от правления демократов в США
Поздравления не помогли: лишится ли Зеленский "карманных денег" от США и Западных партнеров
Дудаков: Трамп был бы не против деэскалировать ситуацию в секторе Газа
Регионы
Все
Происшествия
Все
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП
Более 50 человек остались без отдыха и денег - сотрудница турагентства присваивала деньги клиентов
Минчанин предложил провести новую знакомую до дома, а после ограбил ее