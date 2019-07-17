Акцент на развитие делового сотрудничества, подписание контрактов. VI Форум регионов Беларуси и России

Сегодняшние мероприятия форума посвящены деловому сотрудничеству. В Таврическом дворце Санкт-Петербурга собрались экономисты, руководители предприятий, бизнесмены и парламентарии. Среди заявлений - создание союзной Госкорпорации поможет Беларуси и России выйти с совместными проектами на рынки третьих стран. Буквально через полчаса в рамках форума состоится заседание деловых советов. Участники поднимут вопросы равноправного доступа субъектов к рынкам и госзакупкам, рассмотрят детали технического регулирования и выход с совместными проектами на рынки третьих стран. В частности это касается белорусской машиностроительной продукции, где много российских комплектующих.



Повестка Форума регионов была в центре внимания руководителей верхних палат парламентов. Как отметил спикер Совета Республики Михаил Мясникович, в форуме участвуют большие группы, представляющие интересы правительств. Они будут рассматривать вопросы, которые касаются в первую очередь "наполнения Союзного договора через обновленную актуализированную программу действий". Беларусь и Россия фактически сблизили во многом позиции. Так же в рамках форума запланировано подписание соглашений о торгово-экономическом, научном и культурном сотрудничестве Беларуси с Саратовской и Смоленской областями России и с Ингушетией. А также между компанией "БелАЗ" и Санкт-Петербургским горным университетом.