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Акции "Паритетбанка" проданы зарубежному инвестору

Событие на финансовом рынке страны! У "Паритетбанка" новый хозяин. Контрольный пакет акций, принадлежащий государству, продан зарубежному инвестору. Известно, что это Саид Гуцериев, сын российского бизнесмена Михаила Гуцериева, он реализует один из самых крупных инвестпроектов - Нежинский ГОК.
Уменьшение доли государства в уставных фондах банков предусмотрено стратегией развития финансового рынка Беларуси. В последние годы правительство вело переговоры о приватизации нескольких белорусских банков. Но о крупных сделках не сообщалось.

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