Акционеры Tesla подали в суд на Илона Маска

Группа акционеровTesla подала в суд на Илона Маска и руководство компании. В коллективном иске они указали, что их обманули насчет эффективности автопилота и того, насколько безопасно он управляет электрокаром. Акционеры отметили, что покупали ценные бумаги Tesla на протяжении четырех лет, а на фоне новостей об авариях с участием электрокаров и отзывной кампании они потеряли деньги. Поэтому сейчас требуют от Маска и представителей фирмы погасить их убытки.