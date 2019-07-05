Актуальные вопросы белорусско-казахского торгово-экономического сотрудничества обсудят сегодня в Минске на заседании делового совета. Астана заинтересована в развитии взаимодействия с нашим бизнесом в пищевой промышленности и машиностроении. Планируется, что по итогам переговоров подпишут несколько взаимовыгодных соглашений. Участие в форуме примут топ-менеджеры предприятий и компаний Центральной Азии, а также руководители торгово-промышленных палат двух стран.