Александр Беглов: Беларусь и Санкт-Петербург намерены заняться судостроением

В 2026 году партнерским связям Беларуси и Санкт-Петербурга - 20 лет. Белорусское государство и российский регион фиксируют хороший товарооборот - около 3 млрд долларов. О намеченных планах и целях в развитии партнерства с Беларусью поговорили с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в "Актуальном интервью".

"Беларусь и Санкт-Петербург намерены заняться судостроением. Хотим также в Бресте посмотреть на промышленность и создать какой-нибудь новый продукт", - отметил глава региона России.

В самом начале сотрудничества Президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял о необходимости интеграции, ухода от формулы "покупатель-продавец" и важности перехода на партнерскую работу. Это, к слову, получилось со многими предприятиями - как с промышленными, так и с сельскохозяйственными.

"Мы создали научный совет, где обсуждаем технику и то, что нужно сделать. Белорусская сторона быстро это реализовывает. У нас есть совместное с белорусской компанией производство лифтов. На сегодняшний день заменено около 1,8 тыс. лифтов. Совместное производство дает возможность конкурировать и на других рынках", - считает гость интервью.

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин не раз отмечали важность развития горизонтальных связей. К этому посылу прислушались, и теперь Санкт-Петербург будет активно налаживать взаимоотношения с Витебской областью и другими белорусскими регионами. "В Беларуси очень хорошие специалисты в сельском хозяйстве и промышленности. Это настоящие, как по-старому говорили, советские директора, хотя молодежь подросла, но школа осталась. Они быстро интегрируются, приспосабливаются, придумывают новые вещи", - заметил собеседник.

Губернатор Санкт-Петербурга признался, что не видит моментов для критики в развитии отношений. "Команды работают, какая может быть критика? Надо друг другу помогать, а не критиковать. У нас и нет недоразумений. Работаем хорошо, это говорил и Александр Лукашенко", - подытожил Александр Беглов.

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