Александр Ефимов рассказал о производстве белорусской лесозаготовительной техники в Петрозаводске

В Петрозаводске наладили производство белорусской лесозаготовительной техники. Как функционирует предприятие, рассказал гендиректор ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" Александр Ефимов в "Актуальном интервью".

"Локация была выбрана не случайно. Здесь сосредоточено наибольшее количество потребителей. Большие объемы заготавливаются в Сибири и на Дальнем Востоке. Но чем ближе производство к потребителю, тем эффективнее в последующем обеспечивается эксплуатация, обслуживание техники. Часть изделий производится в Петрозаводске, а часть пока еще поставляется из Республики Беларусь", - доложил гость интервью.

В будущем завод должен стать с полным циклом, где будет производиться раскрой металлопроката, его механическая обработка, сварочные работы, очистка, нанесение защитных лакокрасочных покрытий, сборка и проведение приемо-сдаточных испытаний. В полный цикл будут входить с поставками белорусских узлов.

производство белорусской лесозаготовительной техники в Петрозаводске news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/07500c64-f53d-4c34-a4e0-a2b78b122b45/conversions/d8f3bea3-4f44-482c-8424-f69ccf64dcad-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/07500c64-f53d-4c34-a4e0-a2b78b122b45/conversions/d8f3bea3-4f44-482c-8424-f69ccf64dcad-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/07500c64-f53d-4c34-a4e0-a2b78b122b45/conversions/d8f3bea3-4f44-482c-8424-f69ccf64dcad-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/07500c64-f53d-4c34-a4e0-a2b78b122b45/conversions/d8f3bea3-4f44-482c-8424-f69ccf64dcad-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Беларуси полностью модернизированы заводы, занимающиеся выпуском компонентной базы (например, тандемные мосты, манипуляторная группа). Заводы в Минске и Дзержинске полностью переоснащены под выпуск этого типа комплектующих. В будущем харвестерные головки также будут намерены поставлять из Республики Беларусь. "Условиями специнвестконтракта предусмотрено применение компонентной базы Союзного государства, то есть из Республики Беларусь. Такие же нормы заложены в решении № 3 "Об отдельных вопросах реализации единой промышленной политики и Правилах подтверждения производства промышленной продукции на территории Союзного государства", согласно которому операции и белорусские комплектующие в России, а российские - в Беларуси засчитываются как собственного производства", - добавил Александр Ефимов.