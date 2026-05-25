Александр Ефимов рассказал о производстве белорусской лесозаготовительной техники в Петрозаводске
В Петрозаводске наладили производство белорусской лесозаготовительной техники. Как функционирует предприятие, рассказал гендиректор ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" Александр Ефимов в "Актуальном интервью".
"Локация была выбрана не случайно. Здесь сосредоточено наибольшее количество потребителей. Большие объемы заготавливаются в Сибири и на Дальнем Востоке. Но чем ближе производство к потребителю, тем эффективнее в последующем обеспечивается эксплуатация, обслуживание техники. Часть изделий производится в Петрозаводске, а часть пока еще поставляется из Республики Беларусь", - доложил гость интервью.
В будущем завод должен стать с полным циклом, где будет производиться раскрой металлопроката, его механическая обработка, сварочные работы, очистка, нанесение защитных лакокрасочных покрытий, сборка и проведение приемо-сдаточных испытаний. В полный цикл будут входить с поставками белорусских узлов.
В Беларуси полностью модернизированы заводы, занимающиеся выпуском компонентной базы (например, тандемные мосты, манипуляторная группа). Заводы в Минске и Дзержинске полностью переоснащены под выпуск этого типа комплектующих. В будущем харвестерные головки также будут намерены поставлять из Республики Беларусь. "Условиями специнвестконтракта предусмотрено применение компонентной базы Союзного государства, то есть из Республики Беларусь. Такие же нормы заложены в решении № 3 "Об отдельных вопросах реализации единой промышленной политики и Правилах подтверждения производства промышленной продукции на территории Союзного государства", согласно которому операции и белорусские комплектующие в России, а российские - в Беларуси засчитываются как собственного производства", - добавил Александр Ефимов.
В этой части завод пока стремится к статусу показательного проекта Союзного государства, но гендиректор ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" уверен, что к концу 2027 года он станет таковым. Именно за это время планируется завершить модернизацию, полностью оснастить современными технологиями и оборудованием.