Александр Турчин посетил Минский моторный завод

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин 11 сентября посетил Минский моторный завод.

Турчин ознакомился с производственными мощностями предприятия, ходом его модернизации и планами по развитию.

Одна из тем - создание высокотехнологичного современного производства моторов, а также расширение востребованной линейки продукции.

Главный конструктор ММЗ Михаил Клессо отметил, что ведутся работы над созданием двигателя 9,5 л, закончили изготовление опытного образца 14 л, работают и над двигателем 2,5 л. "Занимаемся морской, речной тематикой, а также расширением применения наших двигателей на различных типах техники", - проинформировал он.

Как отметил генеральный директор Минского моторного завода Александр Ботвинник, во время ВНС Президентом была поставлена задача создать всю гамму двигателей, которые будут востребованы в Беларуси и иметь хороший экспортный потенциал.

Экспорт завода за восемь месяцев вырос на 5,7 %. "Хорошо работаем с нашими партнерами в странах постсоветского пространства: Россия, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и другие. Также активно работаем с Азиатским регионом", - добавил гендиректор ММЗ.

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