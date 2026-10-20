Александр Турчин призвал снизить торговые барьеры и развивать "интеграцию интеграций" в рамках ШОС

Беларусь продолжает укреплять свои позиции в качестве полноправного и стратегически важного участника в большой шанхайской семье.

20 октября в Таджикистане прошло заседание Совета глав правительств организации. Ежегодная встреча на уровне премьеров дает возможность сверить позиции по важнейшим вопросам повестки.

Шанхайская организация сотрудничества последовательно выступает за укрепление стабильности, безопасности и развитие экономического фундамента в регионе. Беларусь представила позицию и предложения по развитию, а также озвучила новые направления сотрудничества. Страна в этом вопросе известна своей четкой и последовательной позицией.

Многочисленные делегации стран - участниц большой шанхайской семьи принимал дворец Сомон в столице Таджикистана.

Это большой комплекс зданий, правительственная резиденция в самом центре Душанбе. Прекрасная архитектура и огромный зеленый оазис, где прямо на газонах можно встретить павлинов. Но едва ли участники заседания могли это оценить, рабочая повестка была расписана буквально по минутам.

И пока главы кабминов направлялись из Дворца Нации, где прошла их коллективная встреча с президентом Таджикистана, в правительственной резиденции шли последние приготовления: журналисты занимали свои лучшие места, а красную дорожку доводили до идеала. Ведь именно здесь десятки телекамер зафиксируют первые секунды прибытия высоких гостей и церемонию официального приветствия.

ШОС - это 10 стран и еще 17 в качестве партнеров. Половина населения планеты и треть мирового ВВП - словом, один из ключевых узлов глобальной экономики. Беларусь в большой шанхайской семье уже третий год. Сегодня свыше 75 % нашего внешнего товарооборота приходится на рынки стран-участниц. И цель Беларуси - максимальная эффективность общий работы. Республика готова наполнять сотрудничество конкретным содержанием. Беларусь всегда была активной и ответственной участницей интеграционных объединений, и шанхайская команда не исключение.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси: "Важно определить практические шаги для последовательного расширения взаимной торговли, диверсификации товарных потоков, снижения торговых барьеров, противодействия незаконным односторонним принудительным мерам и упрощения торговых процедур. Важно работать над снижением барьеров не только внутри ШОС, но и в более широком контексте. Это возможно путем реализации предложенной Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко концепции "интеграции интеграций".

Партнеры одобрили концепцию создания единой цифровой платформы для мультимодальных перевозок. Если просто, это бесшовная логистика. Такой механизм синхронизирует евразийские транспортные артерии, а еще оптимизирует торговлю и доставку грузов.

Павел Утюпин, замминистра иностранных дел Беларуси: "Активно внедряя цифру, мы тем самым способствуем тому, чтобы наши товары максимально быстро, оперативно и с минимальными издержками для субъектов хозяйствования доставлялись до потребителя. Это огромный рынок, на котором мы еще до конца себя не реализовали, потенциал огромный. Да, у нас есть сегодня результаты: порядка трех четвертей нашего экспорта поставляется именно в страны - участницы ШОС. Но самое главное заключается не в том, чтобы апеллировать этими цифрами, а в том, чтобы каждый год поддерживать достаточно хорошую динамику по взаимным поставкам с этими странами".

В 2026 году председательство в Совете глав правительств у Таджикистана. Особый акцент Душанбе делает на глобальные вызовы. Таджикистан призвал страны-участницы активно поддержать свои международные инициативы - в первую очередь в области рационального использования водных ресурсов и адаптации к серьезным климатическим изменениям.

Кохир Расулзода, премьер-министр Таджикистана: "Сегодняшняя встреча в Душанбе позволит определить новые направления совместной деятельности. А подписываемые документы послужат надежной основой для дальнейшего расширения нашего экономического и гуманитарного сотрудничества".

Заседание Совета глав правительств стран ШОС завершилось подписанием 9 документов. Белорусская делегация улетает домой после двухдневной плодотворной работы. В 2027 году главы правительств стран ШОС соберутся в Узбекистане.