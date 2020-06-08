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Александр Червяков: Экономика Беларуси начнет восстановление с третьего квартала

Экономика Беларуси начнет восстановление с третьего квартала. Об этом в "Главном эфире" заявил министр экономики Александр Червяков. Сейчас внешние рынки наших основных торговых партнеров восстанавливаются и открываются. Увеличивают объемы производства и белорусские предприятия. Это подтверждают и опросы от научно- исследовательского экономического института регулятора.

Стабильный рост сегодня показывают обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство и IT-сфера.

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