Александр Червяков - новый министр экономики

Важное кадровое решение Президента в начале года, экономического и календарного. Новым министром экономики назначен Александр Червяков. До настоящего момента - первый заместитель в том же министерстве. После повышения Дмитрия Крутого до первого вице-премьера пост министра оставался вакантным около месяца. Отсюда логичный вопрос Главы государства, насколько проработана кандидатура одного из ключевых в экономическом блоке правительства руководителей.







Вице-премьер заверил Президента, что Александр Червяков обладает нужной компетенцией и практическим опытом для решения самых острых задач в экономике. Альма-матер нового министра - знаменитая сельхозакадемия в Горках. Там он за 15 лет прошел путь от аспиранта до доцента кафедры. Затем 7 лет руководил экономической наукой в профильном институте. Уже после этого было испытание практикой на постах заместителя и первого заместителя министра. Отвечая на вопросы прессы, Александр Червяков назвал три ключевые задачи, поставленные Президентом при назначении.



