Александр Лукашенко дает старт уникальному проекту в агропроме - БНБК

Новая эпоха в развитии белорусского АПК! Сегодня Президент дает старт уникальному проекту в агропроме - Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Аналогов такому производству нет ни на постсоветском пространстве, ни в Европе. Это важный день для всей страны, который продолжает добрую многолетнюю традицию - дарить подарки к 7 Ноября.



БНБК - это целый комплекс заводов, который сравнивают с огромной научной лабораторией по производству комбикормов и премиксов. Они работают на высокую продуктивность животноводства и нужны аграриям всего мира. Александр Лукашенко, осматривая корпорацию, скажет просто: это космос! И все стало возможным исключительно благодаря личной дружбе и договоренности лидеров Беларуси и Китая.



"Спасибо большое за колоссальную помощь и поддержу. Такую помощь и поддержку могут оказать только близкие друзья", - подчеркнул Александр Лукашенко во время беседы с послом Китая в Беларуси Се Сяоюном.



Новая эпоха для белорусского АПК

БНБК называют корпорацией будущего. Основное сырье для нее - золото белорусских полей, наше зерно. Это возможность поднять на новый уровень не только АПК, но и отечественную науку в сфере микробиологии. На это ориентирует Александр Лукашенко. Большую стройку в Пуховичском районе начинали несколько лет назад. Не остановили даже в непростое ковидное время. И уже сегодня она дает результат.

Как доложил главе государства генеральный директор БНБК Даниил Урицкий, строительство производства началось в 2019 году, и, несмотря на пандемию коронавируса, финансирование работ со стороны китайской стороны не останавливалось, ведь Беларусь не вводила какие-либо масштабные ограничения и не закрывала границы. "У "СИТИК" в мире строился только один проект - в Беларуси. Все остальные проекты встали", - отметил он.

"Люди многие тогда не понимали, что я им предлагал. Весь мир идет таким образом, а вот он хочет угробить белорусов. Я всегда тогда вопрос ставил: это искусственно созданная ситуация с пандемией или же естественная? Уже сегодня на 90% все говорят, что искусственная. К чему это было: чтобы опустить весь мир и прежде всего Китай, опустить экономику, развалить государства. А кто бы поднялся на этом? Тот, кто деньги печатает. И они напечатали немало денег. Сегодняшняя инфляция, которую мы завозим в основном к себе, - это инфляция, созданная Соединенными Штатами Америки. И отчасти Евросоюзом: вертолетные деньги, доллары, евро разбрасывали. Но главное, такие, как у нас (и таких подавляющее большинство в мире), экономики должны были рухнуть. И они сегодня валятся, разваливаются. И последствия Россия ощущает, и еще больше ощутит. Да, не остановили свои производства, поэтому сегодня у нас ко Дню Октябрьской революции десятки новостроек. Это одна из них", - подчеркнул глава государства.