Александр Лукашенко дал положительную оценку работе Сбербанка в Беларуси

Белорусско-российские отношения в финансовой сфере Александр Лукашенко обсудил сегодня с Германом Грефом, который возглавляет Сбербанк. Напомним, в нашей стране уже 10 лет работает дочерняя компания банка. Но все же поводом для визита в Минск председателя правления российской финансовой структуры стало участие в корпоративных состязаниях. В эти дни белорусская столица принимает международную Сбербанкиаду, которая собрала около 3 тысяч атлетов и болельщиков из 17 стран. Все они - сотрудники банка и спортсмены-любители. В программе - соревнования по 12 дисциплинам (от модного кроссфита до классической легкой атлетики).