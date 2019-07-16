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Александр Лукашенко дал положительную оценку работе Сбербанка в Беларуси

Белорусско-российские отношения в финансовой сфере Александр Лукашенко обсудил сегодня с Германом Грефом, который возглавляет Сбербанк. Напомним, в нашей стране уже 10 лет работает дочерняя компания банка. Но все же поводом для визита в Минск председателя правления российской финансовой структуры стало участие в корпоративных состязаниях. В эти дни белорусская столица принимает международную Сбербанкиаду, которая собрала около 3 тысяч атлетов и болельщиков из 17 стран. Все они - сотрудники банка и спортсмены-любители. В программе - соревнования по 12 дисциплинам (от модного кроссфита до классической легкой атлетики).



Александр Лукашенко и Герман Греф проводят встречи регулярно. Работу банка в нашей стране Президент оценивает положительно. На рынке Беларуси эта финансовая структура важный игрок и один из крупнейших иностранных инвесторов. Сейчас банк делает ставку на развитие высоких технологий в нашей стране.

Сбербанк сегодня - один из лидеров развития искусственного интеллекта на российском рынке. В высокие технологии ежегодно инвестируют около 2 миллиардов долларов. В целом же это крупнейший банк России. Его услугами пользуются 110 миллионов россиян и еще 11 миллионов зарубежных клиентов. Работа финансовой структуры такого уровня в Беларуси - хорошее подтверждение привлекательности страны для зарубежного капитала.

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