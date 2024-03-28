Александр Лукашенко: Экономика - приоритет приоритетов

О работе экономики и банковской системы в частности сегодня шла речь во Дворце Независимости

Александр Лукашенко принял с докладом председателя правления Нацбанка, а также первого вице-премьера, замглавы Администрации, министра финансов и замглавы внешнеполитического ведомства. По сути, финансово-экономический блок страны был в сборе. И в этом кругу прозвучал главный акцент от Президента - всякая финансовая деятельность должна быть подчинена интересам экономики. Она в приоритете. В центре внимания ситуация в целом, а также существующие проблемы. В нынешних непростых условиях Национальный банк во взаимодействии с правительством обеспечивают ценовую и финансовую стабильность, развитие. Регулятор вместе с Совмином в ответе за экономический рост.

А. Лукашенко: Экономика - приоритет приоритетов

"Основные действующие лица, которые занимаются в Беларуси экономикой и финансами, присутствуют. Думаю, к месту будет обсудить основные проблемы. Именно проблемы, которые у нас существуют в кредитно-финансовой прежде всего сфере. При этом хочу предупредить: если в общем говорить, экономика - это приоритет приоритетов. Всякая финансовая деятельность должна быть подчинена интересам экономики. Чего бы нам это ни стоило. Это главное. В противном случае зачем такая финансовая система", - подчеркнул белорусский лидер.

"Когда я назначал Заместителя Главы Администрации (имеется в виду назначение Александра Егорова Заместителем Главы Администрации Президента Беларуси. - Прим.), уже сказал, что это человек с хорошими знаниями в сфере финансов, банков. И нам будет легче разговаривать в Администрации с Национальным банком, со специалистами, поскольку на одной волне же. Учились в одних и тех же вузах. К этому мы подключаем Комитет государственного контроля", - сказал Александр Лукашенко.

"Как вы понимаете, Павел Владимирович (Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур. - Прим.), вне контроля Национальный банк быть не может. Контроль осуществляется Президентом, и вы, наверное, заметили, что в связи с назначением новых лиц в финансово-экономическом блоке этот контроль будет усиливаться", - добавил Президент.

Наряду с этим Александр Лукашенко подчеркнул, что это не значит, что работе Национального банка будут как-то мешать. "Он в основном свои функции выполняет. Как показывают результаты в экономике за последний год, в сложной обстановке, связанной с давлением со стороны западных недружественных государств на Беларусь, экономика справляется".



Экономика Беларуси справляется в условиях давления со стороны недружественных государств

Говорили о помощи субъектам хозяйствования в условиях западного санкционного давления. У них не без сложностей в расчетах с зарубежными партнерами. В этой части предприятия должны чувствовать поддержку Национального банка и МИД. Санкционные ограничения работать не помогают, но предприятия справляются.

Как рассказал Павел Каллаур, за последние 3 года они адаптировались к внешним шокам.

Свидетельство тому и неплохой показатель экономического роста на старте 2024-го.

Это непростой вызов для нашей экономики, поскольку произошли существенные изменения в финансовой системе, которая была выстроена в мире. Наши банки переходят все чаще на прямые взаимоотношения с банками других стран. Это требует времени, дополнительных издержек. Но вместе с тем наши предприятия не имеют каких-то существенных проблем в части прохождения трансграничных платежей. Нет той скорости прохождения платежей, которая была до введения санкций. Тем не менее проблема решается. Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси

Президент: В Беларуси не намерены отступать от практики контроля за ценообразованием

На докладе главе государства была затронута и тема инфляции. Позиция Президента неизменна - в Беларуси не намерены отступать от практики контроля за ценообразованием.

Президент напомнил, что за инфляцию и рост цен в Беларуси отвечает не только Национальный банк, но и правительство, которое несет определенную нагрузку.

Президент обратил внимание на то, что государство не собирается вмешиваться и ограничивать рост цен там, где в этом нет необходимости, или, наоборот, наблюдать за необоснованным ростом цен, не принимая должных мер.



"Мы хотим выработать стройную систему контроля за ценообразованием, - пояснил Александр Лукашенко. - Кому-то это может нравиться, кому-то нет. Но решение мною принято, и оно подлежит исполнению".

"По моему поручению правительство приняло определенные меры к тому, чтобы взять под контроль систему ценообразования, - сказал Александр Лукашенко. - Наблюдаю, что нам удается контролировать систему ценообразования и в какой-то степени сдерживать цены".

"От этой практики мы не отступим. Система контроля за ценообразованием, за этим всем комплексом будет только усиливаться, - подчеркнул глава государства. - Такая задача поставлена перед правительством. Я прошу иметь это в виду и Национальному банку и делать все необходимое, чтобы люди меньше на нас обижались в связи с ростом цен, инфляцией в стране".

Глава Нацбанка о кредитовании: В Беларуси нет перегрева экономики

Правительство и Нацбанк работают в тандеме. На любые вызовы стараются реагировать профессионально и оперативно. Регулятор соблюдает баланс и вместе с коммерческими банками обеспечивает те процессы, которые необходимы для нормального функционирования нашей экономики. Растут вклады в национальной валюте. Банки обеспечивают должный темп кредитования экономики. В прошлом году и население, и предприятия очень активно пользовались займами, при этом без "перегрева" экономики, констатировал Павел Каллаур.