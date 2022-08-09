Александр Лукашенко: Экономика - вопрос номер один, будет экономика - все у нас получится

Крепкая экономика - залог стабильности в белорусском обществе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Совета Министров о функционировании экономики в условиях санкций и мерах по их преодолению, сообщает БелТА.

"У нас сегодня промежуточное заседание правительства. По итогам года нужно спланировать заседание правительства в таком же формате под председательством Президента - уже полностью рассмотреть, как сработали. Задача одна - не хуже прошлого года. Умереть, но выдержать, - подчеркнул глава государства. - Если мы не хотим воевать (у каждого есть дети), если вы не хотите, чтобы наши дети с ружьем отстаивали свой суверенитет и независимость, мы должны иметь крепкую экономику. Это стабильность в нашем обществе".

Александр Лукашенко отметил, что все начинается с малого и незначительных конфликтов: "Кто-то беднее, а кто-то богаче. Друг на друга косо посмотрели, потом начали завидовать друг другу, как это мы умеем хорошо делать, особенно в Беларуси. Потом взялись за винтовку, ружье и начали друг на друга катить".

По мнению Президента, как только в белорусском обществе нарушится стабильность, стране сразу же "помогут". "Нас быстро подожгут. Целиком. И будет хуже, чем в Украине. Я это нутром чую. Очень серьезная обстановка, очень серьезная ситуация, - обратил он внимание. - Накормлены, напоены, одеты, как в народе говорят, все пока есть. Но это рухнет в одно мгновение, если мы расслабимся".